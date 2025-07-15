Мало кто задумывается над тем, почему многие африканские страны так бедны и слабо развиты. Впрочем, версий существует много, но большинство из них навязано западными нарративами и СМИ. На деле же бывшие метрополии стран Африки просто не дают развиться своим бывшим колониям, используя различные ограничения. Иначе говоря, однажды подарив свободу и сняв оковы со своих бывших колоний, страны Запада надели на них совсем другие кандалы.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Так, бывшие африканские колонии Запада до сих пор не имеют внятного суверенитета во многих отношениях. От культуры и образования, до законодательства и даже собственной валюты. А собственная валюта – есть основной признак государственного суверенитета. Потому что имея собственный «печатный станок», любая государственная экономика всегда имеет достаточно места для манёвра.

У многих стран Африки до сих пор нет собственной валюты. Есть только тень от евро, которая известна как франк CFA (Африканского финансового сообщества). Используют эту валюту 14 африканских стран, куда входит Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС), включающий Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинею-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того, а также Центральноафриканский экономический и валютный союз (CEMAC), в который входят Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея и Габон.

Но самое интересное то, что изначально аббревиатура CFA, которая сегодня известна как африканский франк, расшифровывалась как «французские африканские колонии» (colonies françaises d’Afrique). Но после того, как колонии получили условную независимость, данная аббревиатура изменила значение для определения новой валюты.

Казалось бы, почему не создать валюту с менее кричащим названием? Ведь в своё время аббревиатура CFA плотно ассоциировалась именно с невольничьими странами. Таким образом, метрополия модифицировала название для маскировки прежнего смысла и негласно заявила, что данная экономическая зона подконтрольна Франции. Ведь даже сама символика этой валюты говорит о том, что эти денежные знаки зависят от французской монетарной системы. Да и само понятие «африканский франк» отсылает нас к настоящим хозяевам Западной Африки.

Зависимость африканского франка от Франции легко доказывается хотя бы тем, что на старте курс CFA был привязан к курсу французского франка в пропорции 1:7, но со временем девальвация изменила это соотношение до 1:2. А с переходом Франции на евро с 1999 года для CFA был установлен фиксированный курс: 1 евро = 655,96 франков CFA. Иначе говоря, стоимость CFA определяется не экономиками африканских стран, а курсом евро по отношению к другим валютам.

Кроме того, значительная часть резервов африканских стран находится в Казначействе Франции, что полностью лишает африканские страны контроля над своей денежно-кредитной политикой, а это является важнейшим элементом суверенитета. Ведь такое положение вещей позволяет Франции эксплуатировать африканские экономики, инвестируя их средства куда ей захочется и получать с этого прибыль и проценты.

Более того, ЦБ Франции разрешает странам Африки использовать только 15% своих резервов в год. Если же этим странам нужно больше, то они вынуждены брать в долг собственные же деньги по коммерческим ставкам. Да и то, дополнительно можно занимать только 20% от государственного дохода определённой страны за последний год. В любом случае Франция имеет право отказать в выдаче кредита, что превращает независимость стран зоны CFA в фикцию.

По некоторым экспертным оценкам, зависимость CFA от евро способствует оттоку капитала из Африки в пользу Запада на сумму около $1 трлн в год. И ведь это благодаря одному контролю в Африке только над одной зоной CFA. Представьте, какова прибыль внешних сил Запада, если учесть, что они контролируют в Африке практически всё. Гражданские и государственные документы, армии, валюту, сельское хозяйство, ловлю рыбы, драгоценные металлы, редкоземельные материалы, нефть, газ, уран, алмазы и даже лесную промышленность.

Страны Запада просто выкачивают из Африки колоссальную прибыль и обогащаются на этом, что наделяет их тем самым образом успешности и прогресса, что притягивает к ним окружающих. Но что случится, если страны Запада перестанут паразитировать на других? Ведь уже сейчас Запад переживает серьёзный экономический кризис. Если же его отключить от доступа к африканским богатствам и позволить Африке развиваться без вмешательства стран-паразитов, то Запад будет из себя представлять ровно то, что он и должен представлять.

Впрочем, именно это сейчас и происходит. Россия и Китай постепенно вытесняют «белых господ» из Африки, позволяя ей развиваться. Не зря Владимир Путин говорил, что «бал вампиров» заканчивается и они скоро не смогут «набивать брюхо человеческой плотью».

Именно поэтому мир лихорадит от войн и экономических кризисов. Ведь западные транснациональные корпорации являются главным выгодополучателем от паразитирования Запад на других, поэтому они не хотят позволить нормально жить и развиваться тем, кто, по их мнению, должен отдавать собственные ресурсы.