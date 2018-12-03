Как в Сирии: Что задумали инструкторы НАТО против Донбасса

03.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование совместно с западными кураторами разрабатывает сценарии кровавых провокаций и последующего наступления на Мариупольском и Горловском направлениях.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разведка ДНР получила данные о подготовке нескольких сценариев наступления. Первый вариант разработан британскими специалистами на Горловском направлении.

«Поводом для наступления будет химическая атака на территории, подконтрольной вооруженным формированиям Украины, с последующим обвинением руководства Республики в жертвах атаки среди населения. Данный повод сразу же будет использован для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по критически важным объектам республик.

В частности, под удары артиллерии и авиации попадут места скопления боевой техники, установленные Минскими договоренностями, склады вооружения и горюче-смазочных материалов, а также гражданская инфраструктура для нарушения транспортного сообщения и создания панических настроений среди населения», – рассказал представитель оперативного командования.

Он подчеркнул, что действия украинской группировки будут построены на основе опыта западной коалиции в Сирии, когда после фейковых химических атак, организованных «Белыми касками», сразу же наносился ракетный удар по правительственным войскам и объектам инфраструктуры.

Второй вариант, по мнению Эдуарда Басурина, готовится военными специалистами из США на Мариупольском направлении.

«Подразделениями украинских нацистов, переодетыми в форму НМ ДНР, будет устроена кровавая провокация против жителей Мариуполя и окрестностей города на суше и с моря. Провокация имеет цель получить множество жертв среди мирного населения для обвинения руководства Республики, затем использовать этот повод для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по объектам Республик», – сообщил он.

Он не исключил, что эти сценарии могут быть реализованы последовательно один за другим, чтобы гарантированно сформировать в глазах мировой общественности нужное Киеву мнение.

«Основной задачей для ударных группировок будет взятие под свой контроль границы с Российской Федерацией, и создание условий для размещения НАТОвского ограниченного контингента, якобы, в качестве миротворческого», – рассказал Эдуард Басурин.

«Украинской стороне и ее западным кураторам необходимо знать одно, что мы готовы к любому варианту развития обстановки. Украинская сторона понесет тяжелейшие потери в случае своей агрессии. Поэтому хотим достучаться до сознания украинских командиров и солдат, только ваше саботирование приказов командования сможет умерить пыл украинских олигархов и их кураторов, не дав им развязать братоубийственную войну. Благодаря вам жертв можно будет избежать!» – сказал в заключение Эдуард Басурин.