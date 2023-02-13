«Калибровки» повредили Галичине несоизмеримо меньше, чем обстрелы ВСУ Донбассу – Садулаев

Многочисленные удары ВКС РФ по инфраструктуре и ВПК Украины должны привести к таким же экономическим последствиям, как восьмилетние обстрелы Донбасса бандеровцами.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина почти полностью переходит на западное вооружение и боеприпасы. Мы сами этому частично способствуем тем, что разрушаем её промышленную структуру. По заводам тоже бьём «Калибрами». Соответственно, мощности Украины по производству боевой техники и боеприпасов стремительно сокращаются. А значит, они уже почти полностью зависят от поставок боевой техники и боеприпасов с Запада. Получается, что с помощью бомбардировок «Калибрами» мы немножко уравниваем ситуацию. Кто-то думает, что Украину мы обстреливаем, и они без света сидят, а вот с нашей стороны Донбасса всё хорошо, фиалки и тёплые батареи. Но это не так. На наших освобождённых территориях существуют большие проблемы, и давно. С электроснабжением, с отоплением, с водоснабжением, с газом. Что говорить, когда в Донецке воду дают не каждый день, по графику. В Донецке! Что говорить о маленьких сёлах, городках. Очень многие без электричества. А это значит, что и промышленный потенциал Донбасса практически свёрнут», – отметил он.

«А на Украине до недавнего времени было всё нормально. Везде был свет, отопление, заводы работали. Сейчас мы потихонечку приближаем западную часть Украины к состоянию, в котором находится наша часть Донбасса и Новороссии. И нам ещё много «Калибров» нужно пустить, чтобы они хотя бы приблизились. Пока что у них только перебои с электричеством», – отметил Садулаев.

Чеченский писатель подчеркнул, что в результате «калибровок» Украина вынуждена везти оружие и боеприпасы из других стран.

«Мы хотим уравнять состояние, и у них поставки боеприпасов пойдут, например, с Германии. Они делали боеприпасы у себя, это было очень удобно – в Харькове всё сделали, и на фронт. До него ехать несколько часов. А у нас откуда шло? С Урала. Большое плечо логистики для постоянно действующей армии, проводящей большие и тяжёлые наступательные и оборонительные операции – очень важно. Теперь мы уравниваемся в плече логистики. У них больше не будет в Харькове производства боеприпасов или техники, рано или поздно. Они будут полностью зависеть от поставок с германии. Уже шансы уравнялись», – резюмировал он.