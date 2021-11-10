Канадский институт пожаловался в прокуратуру на сербского журналиста за интервью о Сребренице

Канадский институт исследования геноцида подал иск в Прокуратуру Боснии и Герцеговины на журналиста агентства ТВ «Танюг» (Сербия) Марко Иваса за отрицание фальшивого «геноцида в Сребренице».

Поводом для иска стало интервью с формально хорватским членом Президиума БиГ Желько Комшичем, в котором журналист отрицал мнимый «геноцид».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе интервью с Ивасом Комшич прервал разговор, когда стало понятно, что журналист не поддерживает фальсификацию западных политтехнологов, выдаваемую за «геноцид». Инцидент произошел после вопроса о возвращении Дейтонских полномочий Республике Сербской, на который Комшич ответил среди так:

«Тогда о чем мы говорим ?! К чему это свести? Что он (Додик – ред.) снова создаст армию Республики Сербской, которая продолжает традицию армии Республики Сербской, которая совершившую геноцид в Сребренице?».

На возражение журналиста о том, что преступления совершались с обеих сторон, номинальный хорватский (не признаваемый хорватской общиной, но избранный на свой пост голосами бошняков – ред.) член Президиума сказал: «Были совершены преступления. Но за геноцид были признаны виновными Войско Республики Сербской и МВД Республики Сербской. Это определенно было преступлением. С одной лишь разницей – о тяжести этих преступлений не мы вам сказали, а международный суд».

После чего между интервьюируемым и интервьюером произошла словесная пикировка:

Журналист: В этом смысле жертвы – с обеих сторон…

Комшич: Все жертвы невиновны и одинаковы для меня, но геноцид есть геноцид. Мы не можем это обсуждать. Если мы вообще люди. Если мы хотим манипулировать этим, мы тоже можем попасть в историю.

Журналист: В манипуляциях нет необходимости.

Комшич: Геноцид – это геноцид. Ты согласен? Таково было решение (Международного суда – ред.).

Журналист: Я не согласен с этим утверждением.

Комшич: А почему вы не согласны с этим утверждением?

Журналист: Но моя позиция не имеет значения.

Комшич: Нет, нет, это очень важно. Почему вы не согласны с этим утверждением?

Журналист: Было совершено преступление…

Комшич: Нет, геноцид был совершен. Так написано в решениях Международного суда. Геноцид. Это не преступление, это геноцид.

Журналист: Это ваша позиция…

Комшич: Это не моя позиция. Об этом написано в приговорах.

Журналист: С которыми вы согласны?

Комшич: А вы – нет?

Журналист: Я не согласен с таким приговором.

Комшич: Тогда тебе придется сделать интервью с кем-нибудь другим …».

После это Комшич снял микрофон и сказав: «Наслаждайтесь Сараево», ушел.

Комшич.

В ответ на позицию сербского журналиста Канадский институт исследования геноцида подал иск в прокуратуру БиГ, приложив «доказательства» против Марко Иваса.

Напомним, что экс- Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко, ушедший со своего поста в августе этого года, ввел поправки в УК страны, вводящие уголовную ответственность за публичное отрицание «геноцида в Сребренице» и прославление сербских героев, признанный Гаагским кривосудием «военными преступниками».

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-ых он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

Жертвы «геноцида» на руинах сербского храма.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

Созданный же на месте «геноцида» мемориальный комплекс Поточари регулярно делает политические заявления, обостряя и без того сложные межэтнические отношения.