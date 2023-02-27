Всем жителям России хотят запретить выезд за границу на 100 лет

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Победа Украины должна быть в виде капитуляции РФ, выплаты репараций и запрета гражданам России покидать родину в течение 100 лет.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил бывший комбриг ВСУ, герой Украины Дмитрий Кащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кащенко уверен, что России нужно будет запретить производить военную технику и вооружение.

«Для себя я вижу это однозначно нашей победой. Единственное, надо смотреть правде в глаза и не кричать на каждом углу, что ура, победа, у нас победа, потому что еще пока не победа, пока еще воюем. И завтра-послезавтра эта война точно не закончится. Победа должна быть однозначно, как во время Второй мировой войны. То есть это, во-первых, полная капитуляция с подписанием соответствующих документов. Во-вторых, это полные репарации, начиная от убитых, покалеченных, и заканчивая разваленными городами. Третье – это ежовые рукавицы, в которых Германия та же ограничивалась. То есть ограничить вооружение, ограничить то, то и то», – сказал полковник.

«Ну и, честно, я был бы для себя очень счастлив, если москалям запретили выезд из России в ближайшие 100 лет. Просто, всем, без исключения. Я допускаю, что там торговля все равно через 10-20 лет начнется. Германия с Россией или Соединенные Штаты с Россией, но не российский руководитель выезжал за границу – нет, к нему приехали, поговорили: «Окей, мы у вас это купим». Даже, если им через 100 лет снова чего-то захочется, то у нас достаточно будет как в бесконтактном бое, одного взгляда и все, у них отказало», – заявил Кащенко.