Карасев предупредил, что Донбасс невозможно победить

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Альтернативы формуле Штайнмайера и «Минским соглашениям» у Украины нет – ей придется выполнять взятые на себя обязательства, потому что ни заморозить конфликт, ни ввести в регион миротворцев не удастся.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого «Плана Б» нет. Не надо говорить просто. Вы знаете, сколько денег надо, чтобы миротворцев ООН, а у них бюджет сокращается. Там минимум 40 тысяч должно быть военнослужащих…

Говорят: «Можно заморозить конфликт». Этот конфликт не замораживается. Потому что рядом Россия. Там (в ДНР и ЛНР, – авт.) четыре миллиона человек, корпус военный есть, это вам не Приднестровье… Я не вижу альтернативы. Военного решения нет, заморозить конфликт невозможно – это то, что сейчас, то, что Порошенко проводил. Он заморозил», – заявил Карасев.