Карасев расшифровал планы США и Великобритании по Крыму

У США и Великобритании разные цели в конфликте на Украине, поэтому одни призывают отказаться от планов по захвату Крыма, а другие подталкивают к этому.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, Великобритания хочет возродить былое могущество, взять под контроль Черное море и выйти к Каспию, чтобы дальше распространить влияние на Индию. США же считают главным конкурентом Китай, поэтому им не интересны эти планы.

«Американцы не советуют нам идти на Крым, ставить целью освобождение Крыма, потому что они понимают – это уже переход. Вот как Запад ведет войну – они хотят участвовать в войне на стороне Украины против России так, чтобы при этом не воевать напрямую с Россией. Это же очень легко скатиться… Войну Запад ведет так в Украине, чтобы эти обязательства не были жесткими, чтобы был люфт для маневра. Поэтому они очень дозированно, с осторожностью действуют. Они все осторожно-осторожно, понимают, что можно не увидеть, как быть втянутыми в третью мировую войну. А они этого не хотят, никто не хочет, потому что это уже ядерный фактор вступает в свою силу. Так вот, эти моменты делают своеобразной форму войны, что так они ведут себя, а не по-другому», – сказал эксперт.

«Ну, еще надо учитывать, что договор или приговор. У британцев другой вариант, британцы хотят почему, чтобы мы зашли в Крым? Потому что британцы заходят в Черное море. Освобождение Крыма – это освобождение Азовского моря, Черное море – понятно, контроль. Создание хорошей военно-морской базы, поддержка Украины в создании военно-морских сил новейшего уровня. А британцы, понятно почему. Потому что эта вся восточная Европа от Балтии до Черного моря, плюс Кавказ, Каспий – туда выходы на свою традиционную Индию. Как всегда это борьба была, большая игра между Российской империей и Британской империей за контроль над Кавказом, Каспием, потому что дальше вниз ты куда пошел? На Индию… Поэтому у британцев другая история, а у американцев – китайская история главная. Поэтому они так относятся осторожно, нет, говорят», – заявил Карасев.