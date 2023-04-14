Каспаров предположил, что США «по ошибке» отправили на Украину дальнобойные ракеты

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Если США поставят Украине ракеты дальностью 300 километров, война с Россией якобы закончится за несколько месяцев, но Вашингтон к этому пока не готов.

Об этом беглый российский оппозиционер и бывший шахматист Гарри Каспаров заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «В гостях у Гордона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что здесь есть психологический барьер, который пока американцы не преодолели. Дело в том, что поставка этих ракет означает по существу окончание этой войны – они достают мост. Все, что достает Крымский мост означает, что война скоро кончится. И для российских генералов, и для Путина окончание войны становится вопросом времени, потому что Крым будет отрезан. Останется только вопрос коридора, но он уже простреливается, а с 300-километровыми ракетами скоро закроется. Это ставит крест на попытках как-нибудь удержать Крым. Но пока американцы глубоко не вдохнули и не готовы к тому, что война будет выиграна в самое ближайшее время. Может быть, есть какие-то угрозы, которыми условный Патрушев делится с условным Бернсом за закрытыми дверями», – сказал Каспаров.

При этом он допускает, что тайно США поставить такие ракеты могли.

«Я не исключаю, что какие-то ракеты, может быть, не 300-километровые, но близко к тому случайно попадут в каких-то контейнерах. Кто-то ошибется и не ту ракету положит. Мне кажется, последние месяцы американцы перестали делать из этого пиаровские истории. Сначала были эти рамштайны, а сейчас, учитывая объемы поставок…

Я не знаю содержание этих ящиков, но допускаю, что какое-то оружие попадает в Украину без того, чтобы быть публично объявленным», – сказал Каспаров.