Катастрофу на Украине уже не остановить: Зеленский пытается «выпустить пар»

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский в ближайшее время сменит непопулярного премьера-«соросенка» Алексея Гончарука, это позволит на небольшой период снизить накал общественного возмущения, но катастрофу, к которой катится Украина, – уже не остановить.

Об этом yotube-каналу PolitWera заявил собкор «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Будет новое лицо (премьер, – ред.), которое какое-то время будет пользоваться кредитом доверия у населения, что позволит снизить накал страстей, который уже начинает бушевать в обществе, – рассказал обозреватель. – Ничего другого это стране не даст. Украина будет катиться в ту пропасть, в которую она катится. Некому противостоять абсолютному засилью Запада, прежде всего… США, которые вытворяют со страной все, что угодно без серьезного противодействия изнутри».

По словам Синельникова, с первого апреля вступает в силу второй этап медицинской реформы, в рамках которой за все услуги нужно будет платить, а медицинское страхование даже не планируется. Продолжится тенденция массового разбегания населения Украины по миру. «Слуги народа» заговорили о повышении пенсионного возраста до 72 лет. Украина превращается в вымирающую страну.

«Пенсии никак не покрывают жизненные потребности, средняя составляет 80 долларов, то есть, меньше счетов за коммуналку, – считает собкор «Вести FM Киев», – По оценкам экспертов, построенных на количестве потребления хлеба, на Украине в лучшем случае живут 24 миллиона человек. Еще несколько лет – пенсионеры вымрут, молодежь разбежится. И Украины не будет».

Владимир Синельников убежден, что при сохранении имеющихся тенденций через 20–30 обезлюдевшей территории Украины будут управлять транснациональные корпорации.