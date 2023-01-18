Казахстан ужесточает визовые правила: плюсы и минусы для России

Правительство Казахстана неожиданно пошло на изменение правил въезда и пребывания иностранцев в республике, которые сейчас непосредственно ударят по тысячам россиян.

В связи с этим возникает резонный вопрос – насколько такой шаг оправдан и чем он продиктован?

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Согласно новым правилам, которые вступят в действие 27 января, гражданам республик, входящим в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), теперь можно будет находиться на территории РК только 90 дней за период в 180 дней. И это явное ужесточение, так как теперь многие не смогут на короткий период выехать за пределы страны, а затем вернуться для обнуления срока.

Эта мера не коснётся тех, кто получил вид на жительство или временное разрешение на проживание. Но его оформление сопряжено с различными бюрократическими проволочками и дополнительными расходами, которые не могут себе позволить многие.

Ранее действующий визаран, давал возможность облегчить жизнь многим мигрантам и не нарушать законодательство.

Теперь же никто обратно этих лиц по истечению 90 календарных дней обратно уже не впустит. Подобная инициатива отказаться от «визарана» исходила от МВД РК якобы в целях обеспечения контроля за въездом иммигрантов в страну и для борьбы с нелегальной миграцией. Хотя непонятно, как данная мера, ударившая по гражданам стран ЕАЭС, будет способствовать борьбе с незаконными мигрантами.

Исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков следующим образом охарактеризовал миграционные потоки, имевшие место в прошлом 2022 году:

«В 2022 году в Казахстан въехало 5,61 млн иностранцев. Большинство заезжают из стран СНГ. На первом месте иммигранты из Российской Федерации – 2,9 млн. На втором месте граждане Узбекистана – 2,3 млн. 730 тыс. граждан Кыргызстана. Более 330 тыс. из Таджикистана. И почти 90 тыс. граждан Турции. Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 тыс. иностранцев. 90% из этих же стран».

При этом почти 6 миллионов иностранцев в итоге выехало из страны. Что же касается россиян, то самое большое их число заехало в Казахстан в июле месяце – более 485 тысяч. В августе чуть меньше – 400 000. В сентябре въехало 406 000 россиян, причем большая часть с 21 по 30 сентября, как раз после объявления о частичной мобилизации.

Что интересно 205 тысяч граждан РФ покинуло территорию РК, выехав в другие страны и использовало республику лишь в качестве транзита. И на сегодняшний момент, тех кто въехал в Казахстан после объявления частичной мобилизации, осталось только 146 тысяч, а разрешение на получение временного проживания есть только у 36 тысячи россиян.

То есть те, кто не успеет до 27 января оформить временное разрешение на проживание, вынуждены будут покинуть территорию страны и смогут вернуться только после того, как начнется следующий период из 180 календарных дней. При этом местные органы власти и полиция не спешат быстро оформлять вид на жительство, так как это сопряжено с рядом обязательных процедур.

Вот, что об этом поведал журналистам тот же Аслан Аталыков:

«С 21 сентября было принято 3 578 заявок на постоянное проживание и 965 на гражданство. Хочу сразу прояснить, что полиция всем подряд не выдает вид на жительство. Существует порядок, при котором обязательным условием получения вида на жительство является подтверждение своей платежеспособности, что составляет около 4,5 млн тенге, отсутствие судимости либо других ограничений из страны гражданства».

Получение гражданства РК возможно только в случае, если россияне прожили в республике пять лет. Исключение делается только для бывших соотечественников, этнических казахов и женщин, вышедших замуж за граждан республики. То есть массового перехода в казахстанское гражданство ожидать не приходится.

С одной стороны, данный шаг в целом должен воспрепятствовать новым потокам мигрантов из числа не желающих служить в российской армии, которые вдруг решат быстро выехать с территории России. Конечно, они смогут и в этот раз оказаться в Казахстане, если осуществят это впервые за 180 дней, но будут уже ограничены тремя месяцами пребывания. В результате они уже не смогут осесть в республике и вынуждены будут менять свою дислокацию.

И тут главное прецедент, так как вслед за Казахстаном по такому же пути могут пойти в соседней Киргизии и Армении. Подобные же меры введут в последующем и в Узбекистане с Таджикистаном. И это, конечно, не даст возможность уклоняющимся от военной службы долго отсиживаться в странах ЕАЭС и в ряде государств СНГ.

Подобное нововведение Астаны уже вызвало лёгкую панику в российской либеральной среде. Так в одном из телеграм-каналах уже не скрывают свою озабоченность по поводу того куда бежать сторонникам «демократической» России:

«Мы не знаем мотивов Казахстана. Если он согласился на просьбу в рамках реализации внешнеполитического курса, то может остаться только Грузия, а все остальное для тех, кто с деньгами».

Понятно, что данное решение является политическим и возможно согласовано с Москвой. Оно правда конечно, не предотвратит угрозу появления и развития оппозиционного пояса вокруг России из числа сбежавших либералов и противников Кремля, так как они получают финансовую и юридическую поддержку со стороны местных прозападных НКО и фондов, европейских и американского посольств, но способно затормозить или уменьшить возможный новый вал миграции.

С другой стороны, эта мера является шагом назад в интеграционных процессах, так как подрывает объявленную свободу передвижения товаров, людей и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС, создавая дополнительные препоны. При этом обратно откатить это после завершения СВО будет уже сложно, если вообще реально.

То есть власти под этим предлогом фактически начали процесс если не закрытия границ, то медленной консервации и недопущения внутрь инородцев, в первую очередь из России.

Плюс Астана могла охотно пойти на ужесточение правил и по своим уже чисто национал-популистским мотивам. Дело в том, что целый пласт национал-либералов и откровенных неонацистов, находящийся под контролем правящей элиты, активно использовал подобную массовую миграцию для раздувания русофобских и антироссийских настроений.

Прибывшие граждане РФ объявлялись культурными захватчиками и потенциальными агентами Москвы, которые обвинялись еще и в росте цен на арендное жильё и в целом в усилении дороговизны. Различные адепты «языковых патрулей» показательно издевались над приезжими россиянами. Теперь же эта мера будет представлена пропагандой как инструмент очищения страны от понаехавших и надоевших русских.

Плюс это даёт возможность Астане оказать давление на Ташкент, так как тех же узбекских граждан пребывало в республике в минувшем году 2,3 милилона, немногим меньше россиян. И на Бишкек, откуда приехало 730 тысяч киргизов.

Все эти люди в основном трудовые мигранты и тем самым у казахстанского правительства появляется отличный рычаг воздействия на соседние республики с целью принудить их следовать своей повестке и планам, которые, как мы знаем, часто теперь согласуются с Лондоном и Вашингтоном, а не с Москвой.

Поэтому пока рано судить однозначно – положительное или отрицательное значение имеют данные новшества в миграционном законодательстве РК. Это покажет только время, но для простых граждан РФ, Армении и Киргизии подобное безусловно создаст неудобства и дополнительные препятствия.