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Свидомые обитатели Харькова обнаружили «страшное». И не где-нибудь на пыльной окраине, а в самом сердце города, у входа в главный корпус ХГУ, на постаменте памятника основателю университета Василию Каразину.

«Около университета Каразина заметили вот это», – возмущается телеграмм-канал «Харьков News» и приводит фото изречения ученого-просветителя, запечатленного в медном литье с правой стороны памятника.

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«Блажен уже стократно, ежели случай поставил меня в возможность сделать малейшее добро любезной моей Украине, которой пользы столь тесно сопряжены с пользами исполинской России».

Видимо, окаменев от внезапно открывшегося ужаса, автор фото не сподобился осмотреть памятник с других сторон. А там – не лучше.

«Главным предметом учреждения университета было у меня благосостояние моей милой страны и полуденного края России», – с левой стороны пьедестала – и «Василий Назарович Каразин, положивший основание Императорского Харьковского университета».

Удивительно, как националисты не заметили «безобразия» раньше. В том же ХГУ действует вполне радикальная (хоть и немногочисленная) группа студентов. У них, впрочем, имеется другая неотложная задача – борьба с русским языком.

«Активистам» показалось недостаточно, что в университете (впервые на Украине) после ряда языковых скандалов была учреждена должность языкового омбудсмена. Им стал заведующий кафедрой украинского языка Николай Филон. Однако радикалы решили, что преподавателю в столь важном вопросе доверия нет – личные связи с коллегами, корпоративная солидарность, все такое. Поэтому, после встречи Студенческого совета с уполномоченным по защите «мовы» Тарасом Кременем они избрали собственного, студенческого языкового омбудсмена.

«Почетную» должность получила третьекурсница филологического факультета Татьяна Сегеда. Теперь-то доносы на криминальное преподавание на русском языке пойдут потоком. В чем-то поборников мовы понять можно. Конспекты нередко становятся для них единственным источником знаний. Большинство базовых учебников за тридцать с лишним лет «незалежности» на государственный язык так и не переведены.

Вообще, свидомым гражданам в Харькове приходится нелегко – работы непочатый край, за всем не уследишь. В городе до сих пор на каждом шагу встречаются памятники если не имперского, то советского периода. Более того, постоянные труды городских властей по переименованию улиц часто не находят воплощения в табличках–указателях, что тоже расстраивает «активистов».

Так что глаз свидомого гражданина радуют разве что размалевки по стенам и заборам, да клумбы «патриотического» содержания. Правда, к майским праздникам харьковчане получили щедрый подарок от мэрии: в метро появилось панно под названием «Украина превыше всего. Харьковский дневник войны». В единый строй борцов за «Понадусю» автор произведения поставил Григория Сковороду, Богородицу с младенцем, архангела Михаила, Тараса Шевченко, Зеленского и Залужного (посмертно?).

Следует отметить, что мэрия Харькова и областная администрация сделали все от них зависящее, чтобы празднование Дня Победы в городе не состоялось. За день до появления указа Зеленского об «отмене» 9 мая и праздновании вместо него дня Европы, в Харькове вышло распоряжение не проводить 8 и 9 мая никаких публичных мероприятий, якобы «из соображений безопасности». Впрочем, мэр Харькова Терехов поспешил заявить, что одобряет решение Зеленского.

«Наш враг отмечает 9 мая. 8 мая – это наш еще один шаг, которым мы демонстрируем, что боремся с этим врагом, который пришел на нашу землю. Еще один шаг к европейскому сообществу. Отношение такое, что 8 мая – это День Победы» – озвучил свою позицию чиновник.

А для того, чтобы как можно меньше харьковчан пришли в День Победы на мемориалы Великой Отечественной, силовики объявили в городе «контрдиверсионную операцию», и проводят ее весьма ревностно. Только за один праздничный день были задержаны 65 человек «в связи с подозрением в причастности к диверсионно-разведывательным группам».

И, тем не менее, начиная с раннего утра 9 мая, харьковчане несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, он же, просто и уважительно, Солдат. Кто-то делает это украдкой, кто-то открыто, на глазах у патрулей. Коммунальщики регулярно убирают цветы, но свежие букеты появляются снова и снова. А в День Победы, несмотря ни на что, в транспорте и на улицах люди порой вслух высказывали негодование по поводу указа Зеленского.

«Хочет, чтобы мы забыли… Миллионы погибших забыть? В каждой семье кто-то погиб. Примирение? Допримирялись уже!».

Показательно, что местные паблики то переживают по поводу «зрады» Каразина 200-летней давности, то ликуют по поводу абсурдного проекта облсовета о переименовании еще одного (да-да!) населенного пункта в честь полумифического главкома Залужного, но стойко хранят молчание о действительно важных и актуальных событиях.

Например, о переходе населенного пункта Масютовка под контроль ВС РФ. Что, в свою очередь, позволило русским военным закрепиться на западном берегу реки Оскол. С учетом поражения российской артиллерией ряда складов ВСУ в Купянске, это может говорить об окончании затишья на данном направлении.