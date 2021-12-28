Хлебопёки Украины призвали граждан готовиться к тяжёлым временам
Хлебопекарная отрасль Украины будет вынуждена поднять цены на массовые сорта хлеба на 30%, чтобы не останавливать производство из-за резкого подорожания газа.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент «Всеукраинской ассоциации пекарей», директор ООО «КИЕВ ХЛЕБ» Юрий Дученко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стремительное подорожание газа практически поставило на грань выживания пищевую и перерабатывающую отрасли в Украине. Если говорить о хлебе, который всегда был продуктом номер один, то сегодня у хлебопеков есть реальная угроза остановки производства.
Не хочу сгущать краски, но вот несколько цифр. Газ за год подорожал в 10 раз. Если год назад в себестоимости единицы хлеба (сорт украинский) газ составлял 50 коп, то сегодня мы говорим уже о 5 гривнах. То есть, все составляющие себестоимости у нас выросли. Идет речь о 30-процентном подорожании хлеба массовых сортов потребления», – отметил он.
«К сожалению, эту ситуацию можно было бы не допустить, если бы мы договаривались с сетевыми магазинами, которые у нас сегодня являются основными покупателями, о планах повышения цен на протяжении определённого периода. Сегодня сети взяли на себя функцию администрирования цен и не позволяют нам сделать экономически обоснованное повышение на определенный процент, на примерно 5% постепенно. Сегодня мы дошли до этой цифры, когда необходимо для выживания отрасли поднять цены на 30%», – сказал Юрий Дученко.
Он также сообщил, что две самые крупные хлебопекарные ассоциации Украины, которые представляют 80% системных производителей хлебобулочных изделий массового потребления, обратились к руководству государства с просьбой срочно вмешаться в процесс и не дать возможность хлеборобам допустить такого стремительного роста цен.
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