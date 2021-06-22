«Хочу всё исправить» – украинствующую Поклонскую потянуло на родину Русской весны

22.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая якобы сама решила не продолжать работать в следующем созыве, не спешит открывать карты о своих планах на будущее, пытаясь максимально сохранить интригу.

Так, Поклонскую не удалось разговорить и в эфире радио «Комсомольская Правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему вы не будете депутатом, что случилось?» – спросил радиоведущий Владимир Ворсобин.

«Это абсолютно моё решение, поскольку было внесено предложение по поводу работы несколько в другом формате. И я хочу развиваться, и мне нравится тот формат, который мне предложили. Я хочу идти дальше, я не уцепилась за кресло депутата – и всё, отсюда вы меня никуда не передвинете, мне здесь так комфортно, мне здесь так хорошо, в кресле депутата, что я никуда идти не буду, буду здесь сидеть зарабатывать пенсию. Нет», – объясняла Поклонская.

«А что, депутаты этим занимаются в Госдуме? Они пишут законы, Наталья Владимировна», – уточнил Ворсобин.

«Дело в том, что в написании законов у меня не сложилось», – призналась пока ещё депутат. – Я хочу развиваться, чтобы получить другой опыт и потом с этим опытом быть полезной нашей стране и нашим людям».

По её словам, пока что «рановато» говорить, куда она собралась уходить.

Также Поклонская опровергла слухи о том, что некоторые СМИ опубликовали информацию, что её попросили уйти из «Единой России» из-за того, что она слишком часто говорит о том, что – украинка.

«Руководство фракции ни в коем случае меня не критиковало по поводу моей национальности. Я, действительно, украинка. И в паспорте так написано. У нас совершенно нормально, это не является чем-то плохим, наоборот – это очень даже хорошо», – сказала она и добавила, что её акценты на своей национальности настораживают только руководство Украины. «Потому что я демонстрирую своим высказыванием, что я украинка, что Украина не такая, какой ее хотят представить руководители нынешней Украины. Украина совершенно другая. Это та, до 2014 года, а потом, конечно, там стал процветать национализм. И это неправильно», – добавила экс-прокурор.

Также Ворсобин отметил, что очень многие говорят, что Поклонская уходит «не сама».

«Вообще-то это моё право держать интригу и не рассказывать до того момента, пока назначения не произошло», – уклонилась депутат.

Она добавила, что как бы ни любила Москву, её родина – Крым.

«Москва прекрасна, мегаполис, я не могу здесь найти возможность в родные места поехать, набраться сил, каких-то энергетических, с природой побыть, потому что я просто-напросто не местная, я здесь работаю, у меня в Москве только работа, на отдых фактически я не выезжаю», – пожаловалась Поклонская.

«А что у вас всё-таки не получилось в Москве? Если сейчас проанализировать свои успехи, неудачи, что если бы сейчас вернуться, вы бы это не повторили?» – допрашивал ведущий.

«Аккуратнее бы себя вела, аккуратнее в высказываниях, не по-прокурорски, как я привыкла, а как политик. Политик должен уметь варьировать, – призналась Поклонская. – Чтобы выжить, надо быть хитрее, смекалку включать».