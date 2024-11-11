«Хватит упоминать биомусор!» – Монтян об Арестовиче и Шарие
В российских СМИ ни при каких обстоятельствах не следует упоминать украинских пропагандистов-экстремистов, потому что это делает им бесплатную рекламу.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тут экстремист-террорист Арестович заявил о том, что он будет возвращаться на Украину. Вроде как там готовятся к новым выборам», – сказал ведущий.
«Прекрати! Вот, я категорически против того, что ты вообще упоминаешь всяких Арестовичей, Гордонов, Лошарьев и прочий подобный биомусор.
Вот, просто вынеси их за скобки, я тебе совершенно серьезно говорю. Не надо их вообще упоминать даже, не надо их пиарить, этих конченых. Совсем, вообще никогда», – потребовала правозащитница.
Спасибо!
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