«Хватит упоминать биомусор!» – Монтян об Арестовиче и Шарие

Сергей Вредников.  
11.11.2024 19:58
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 294
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В российских СМИ ни при каких обстоятельствах не следует упоминать украинских пропагандистов-экстремистов, потому что это делает им бесплатную рекламу.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В российских СМИ ни при каких обстоятельствах не следует упоминать украинских пропагандистов-экстремистов, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Тут экстремист-террорист Арестович заявил о том, что он будет возвращаться на Украину. Вроде как там готовятся к новым выборам», – сказал ведущий.

«Прекрати! Вот, я категорически против того, что ты вообще упоминаешь всяких Арестовичей, Гордонов, Лошарьев и прочий подобный биомусор.

Вот, просто вынеси их за скобки, я тебе совершенно серьезно говорю. Не надо их вообще упоминать даже, не надо их пиарить, этих конченых. Совсем, вообще никогда», – потребовала правозащитница.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть