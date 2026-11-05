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Под Киевом действительно была пыточная террористов запрещенного в РФ нацбата «Азов», но в этом виновата власть, а не военные.

Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал считает, что государство так и не создало систему военной юстиции, что заставляет военных, на которых возложили ответственность за мобилизацию, заниматься этими вопросами самостоятельно.

«И военные по своему усмотрению, часто не зная законодательной базы, но будучи поставлены перед фактом сверху, по звонку с Банковой, что это нужно делать, начинают действовать», – признал факт создания нелегальных тюрем Кривонос.

Впрочем, далее он, явно противореча сам себе, говорит, что имела место «хорошо спланированная информационная операция русских», хотя ни в одном из официальных обвинений в отношении протестовавших такая трактовка не фигурирует.

Он добавил, что вроде бы не выступает против народа.