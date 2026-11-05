«Русские хохочут над нами, а мы молча глотаем»: генерал ВСУ о пыточной «Азова»
Под Киевом действительно была пыточная террористов запрещенного в РФ нацбата «Азов», но в этом виновата власть, а не военные.
Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Генерал считает, что государство так и не создало систему военной юстиции, что заставляет военных, на которых возложили ответственность за мобилизацию, заниматься этими вопросами самостоятельно.
«И военные по своему усмотрению, часто не зная законодательной базы, но будучи поставлены перед фактом сверху, по звонку с Банковой, что это нужно делать, начинают действовать», – признал факт создания нелегальных тюрем Кривонос.
Впрочем, далее он, явно противореча сам себе, говорит, что имела место «хорошо спланированная информационная операция русских», хотя ни в одном из официальных обвинений в отношении протестовавших такая трактовка не фигурирует.
Он добавил, что вроде бы не выступает против народа.
«Но когда полиция беззубая, бессильная смотрит, как уничтожают их автомобильную технику, это как раз разрушает в обществе доверие к полиции. И это как раз осуществляется за счет того, что власть в свое время не приняла определенные решения.
И мы вбили еще больший клин. И теперь прямо в информационном поле русские просто, знаете, хохочут над нами, а мы молча это глотаем», – заявил Кривонос.
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