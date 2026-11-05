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Попытка правительства Германии стимулировать возвращение украинских беженцев на родину с треском провалилась.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов ельцинский вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох рассказал в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии создали какой-то пункт по стимулированию возвращения. Там какие-то даже деньги платят, чтобы люди возвращались в Украину. Он существует чуть ли не год, этот пункт. Но его услугами за это время воспользовались три человека», – сказал Кох.

Он считает, что катастрофическую демографическую ситуацию на Украине уже не исправить.