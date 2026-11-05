«Из миллиона украинских беженцев в Германии – вернуться готовы только трое» – экстремист Кох

Елена Острякова.  
05.11.2026 19:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Демография, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Попытка правительства Германии стимулировать возвращение украинских беженцев на родину с треском провалилась.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов ельцинский вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох рассказал в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка правительства Германии стимулировать возвращение украинских беженцев на родину с треском провалилась. Об этом...

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«В Германии создали какой-то пункт по стимулированию возвращения. Там какие-то даже деньги платят, чтобы люди возвращались в Украину. Он существует чуть ли не год, этот пункт. Но его услугами за это время воспользовались три человека», – сказал Кох.

Он считает, что катастрофическую демографическую ситуацию на Украине уже не исправить.

«Мне больно и не хочется об этом говорить, но в Украине чудовищная демографическая ситуация. Она устойчиво держит чемпионство в мире по самой низкой рождаемости много лет подряд. Еще задолго до войны она относилась к странам с самой низкой рождаемостью, которая не обеспечивает даже простого воспроизводства.

Война и огромное количество беженцев это все усугубили. Не нужно строить иллюзий: большинство из них не вернется в Украину», – сказал Кох.

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English version :: Читать на английском «Из миллиона украинских беженцев в Германии – вернуться готовы только трое» – экстремист Кох

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