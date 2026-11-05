Бандеровщина в лице «азовов» и «Будановых» именно при диктаторе Зеленском стала полноценной властью на Украине.

Об этом на канале журналиста Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Азов» [признан в РФ террористическим] — это тоже «цвет рейха», это тоже «наше будущее». Вот, это будущее Украины, которое уже становится настоящим. Это «Азов», это [террорист] Буданов. А всякого рода пешки, которых поставят во главе Украины, не играет никакого значения. Ни они, ни как их зовут, ни их происхождение — неважно. Это всё игра. А суть сегодняшней Украины – это «Азов».

И это её будущее, если её не остановить. Эту заразу дипломатическими соглашениями, договорами, резолюциями – не возьмёшь. Невозможно. Они будут играть в эту игру. Смотря на этих наивных идиотов, которые верят в это. И не Борис [Джонсон] виноват в том, что Украина отошла от Стамбульских соглашений. Это бандеровская Украина», – сказал эксперт.