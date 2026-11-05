Не Джонсон виноват в отказе от «Стамбула», а бандеровская Украина – Кедми

Максим Столяров.  
05.11.2026 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 712
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бандеровщина в лице «азовов» и «Будановых» именно при диктаторе Зеленском стала полноценной властью на Украине.

Об этом на канале журналиста Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровщина в лице «азовов» и «Будановых» именно при диктаторе Зеленском стала полноценной властью на...

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«Азов» [признан в РФ террористическим] — это тоже «цвет рейха», это тоже «наше будущее». Вот, это будущее Украины, которое уже становится настоящим. Это «Азов», это [террорист] Буданов. А всякого рода пешки, которых поставят во главе Украины, не играет никакого значения. Ни они, ни как их зовут, ни их происхождение — неважно. Это всё игра. А суть сегодняшней Украины – это «Азов».

И это её будущее, если её не остановить. Эту заразу дипломатическими соглашениями, договорами, резолюциями – не возьмёшь. Невозможно. Они будут играть в эту игру. Смотря на этих наивных идиотов, которые верят в это. И не Борис [Джонсон] виноват в том, что Украина отошла от Стамбульских соглашений. Это бандеровская Украина», – сказал эксперт.

«Вот этот парад, который был во Львове несколько дней назад. Это же шли нынешние последователи УПА, которые провели этот Львовский погром, они отметили это. И они идут сегодня под теми же флагами, с теми же лозунгами.

Только сегодня они идут от имени власти торжественным маршем через весь Львов. И часть прячется в домах, часть аплодирует. А Европе наплевать, это неважно. Ну, что вы обращаете внимание на каких-то штурмовиков?», – добавил Кедми.

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