Киев перебрасывает нацгвардейцев из Донбасса для подавления митинга горняков

30.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава МВД Украины Арсен Аваков распорядился выделить почти две сотни нацгвардейцев из Славянска и Мариуполя для переброски в Киев.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы располагаем информацией, что 15 и 17 отдельные батальоны национальной гвардии Украины, дислоцирующиеся в городе Славянск и Мариуполь, получили указания подготовить по 90 человек для убытия в Киев с целью подавления мирных демонстраций работников угольной промышленности, недовольных действиями правительства, приведшими к многомесячным задержкам зарплат», – заявил Никитин.

По его словам, данные указания были отданы лично главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

«Националистам неофициально дана команда выявлять активистов среди протестующих шахтеров и оказывать на них давление, с целью пресечения митингов массового характера», – добавил представитель оборонного ведомства.