30.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Киев перебрасывает нацгвардейцев из Донбасса для подавления митинга горняков


Глава МВД Украины Арсен Аваков распорядился выделить почти две сотни нацгвардейцев из Славянска и Мариуполя для переброски в Киев.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы располагаем информацией, что 15 и 17 отдельные батальоны национальной гвардии Украины, дислоцирующиеся в городе Славянск и Мариуполь, получили указания подготовить по 90 человек для убытия в Киев с целью подавления мирных демонстраций работников угольной промышленности, недовольных действиями правительства, приведшими к многомесячным задержкам зарплат», – заявил Никитин.

По его словам, данные указания были отданы лично главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

«Националистам неофициально дана команда выявлять активистов среди протестующих шахтеров и оказывать на них давление, с целью пресечения митингов массового характера», – добавил представитель оборонного ведомства.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть