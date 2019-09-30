30.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина
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Киев запретил «сепарским детям» посещать своих бабушек

Постановление Кабмина Украины времён премьерства Владимира Гройсмана о запрете въезда детей до 16 лет из ЛДНР на подконтрольную Киеву территорию с молчаливого согласия нового премьер-министра вступило в силу с 29 сентября 2019 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня вступает в силу постановление Кабмина, принятое на исходе Гройсмана, которое запрещает пересечение линии соприкосновения детьми до 16 лет по свидетельствам о рождении. То есть детей не допускают к своим бабушкам.

У нас Луганская область была разделена пополам – сельскохозяйственная осталась под контролем Украины, остальная, урбанизированная часть, – в составе ЛНР.  Масса бабушек и дедушек живёт на той стороне. С сегодняшнего дня ребёнка нельзя перевести через линию соприкосновения и отправить к бабушке на той стороне. С кем воюем? Это сепарские дети испугали их? Против кого это было направлено?» – возмутился Мирошник.

«Я допускаю, что Гройсман, уходя, сделал гадость, оставив это своему преемнику. Но этот преемник палец о палец не ударил, чтобы приостановить действие этого постановления, сегодня оно вступает в силу», – добавил спецпред ЛНР.

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