Киевская дипломатия требует защитить Украину ракетами от Белоруссии

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Россия уже разместила свое ядерное оружие в Калининграде и Крыму, поэтому его появление в Белоруссии кардинально не изменит положение дел.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Калининграде, многие эксперты допускают, что Россия уже имеет носители – это точно «Искандеры», но имеет ли она там заряды, в Калининграде, а это намного ближе территориально к европейским странам, странам НАТО. Относительно России и Украины. А что вы думаете, возле наших границ, ближе или дальше, у России нет того же самого? А есть гарантии сейчас, что в Крым они не завезли заряды тактические?», – заявил Чалый.

В этих условиях, по его мнению, Украина должна созвать страны-подписанты «Будапештского меморандума» и потребовать вооружить ее ракетами.

«Нам не нужно вестись на эту провокацию и сейчас заявлять: «Тогда Украина тоже будет думать, как защититься». Какое у нас тогда оружие сдерживания? Позиция должна быть такая – проговорить этот вопрос, можно в формате «Будапешта», там есть такой пункт и он действенный, уже такие моменты были, мы собирали эти консультации. Второе – а какое, если не ядерное оружие, у нас оружие сдерживание будет? Очевидно, что это могут быть только ракеты средней и малой дальности. То есть другого варианта для Украины просто в этих условиях нет», – резюмировал дипломат.