Киевские реалии. Козлиные забавы на фоне взрывов

Главхутор не устает умилять своими национал-патриотическими перформансами (из того же интеллектуального ряда, что, к примеру, и игра в перетягивание каната). Видимо, мудрец Кличко и его высокоумные визири решили таким способом гордо демонстрировать, что никакая «рашка» хуторянам нипочем и что они назло ей могут веселиться, петь и скакать, «тому що не москали».

Намедни на станции метро «Золотые ворота» решили поводить козу. Назвали это «переплетением народных традиций с современностью и реальностью» (ну как же не подвести сюдой научную основу?).

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Некое сообщество «Киевская Коляда», колядовавшее и на католическое Рождество, и на православное, удумало еще и «пощедрувать» (обычай ходить с песнями по дворам) на одной из центральных станций подземки. Причем с участием не только поселян в козлином обличье, но и «приглашенной звезды» – козы. И, конечно, получило на свой прожект полный карт-бланш от властей.

Кто-то может сказать: ну чему тут удивляться, хутор он и есть хутор. Им что на Святое Православное Рождество колядовать, что на ватиканское, без разницы. Главное – чтобы побольше в мошну накидали. Однако же не стоит торопиться с суждениями.

Нынешний обряд вождения козы, где бухие колядники сшибают гроши на свои притопы и прихлопы, возможно, действительно весел и интересен с этнографической точки зрения. Хотя переплетение традиций с современностью в реальности нередко бывает не слишком таким уж веселым и радужным…

В нашей реальности толпы унылых киевлян спешат с работы домой, беспокоясь о том, что цены традиционно опять подскочили, а потребительская корзина у них все пустеет и пустеет. А тут им – бац! – предлагают в метро раскошелиться на дерезу рогатую (хотя заранее было ясно: води ее – не води, у нищих особо не наколядуешь). Эмоции могут возникать не слишком позитивные…

Кстати, козочку жалко: как она отреагирует на такое скопление народа? Ведь это стресс для нее, животинка может перепугаться и оконфузиться, прямо под ноги устроителям… Короче, кому от этих вождений такая уж польза, не слишком понятно. Разве что властям. Ведь для них главное, чтобы национал-патриотическая картинка нарисовалась знатная. Особенно на фоне заполонивших столицу плакатов с изображением перепуганного ребенка, кричащего, что он не хочет быть русским.

Уверен, подобного контраста между украинским козлиным «добрым весельем» и российским «злом» и добивались придумщики данного шоу.

Что же касается плакатов, то они развешены с целью убедить женщин записываться в пушечное мясо, пардон, в ВСУ и тероборону. О чем и глаголет лозунг на них:

«Ма-ама, я не хочу быть… русским! Защити!»

А о том, что «малеча» может вообще без мамки остаться, и тогда уже его никто не защитит, естественно, умалчивается.

Да, в связи с Соледаром и Бахмутом дефицит вояк ощущается все сильнее. Недаром ведь повестки уже всучивают не только на автозаправках и в кафе, но и просто на улицах. (Пока – мужскому полу, но, судя по плакатам, могут дойти и до женского). Для чего придумывают всякие хитроумные варианты – например, шастать по городу, высматривая потенциальных новобранцев, на «неотложках», дабы те чего не заподозрили и не дали дёру.

Представьте: идете вы по улице, рядом едет «Скорая помощь», вы, ничего не подозревая, продолжаете шагать, и тут вдруг она резко тормозит, и из нее вываливаются бугаи в камуфляже, которые хватают вас за руки и суют под нос повестку на убой.

Именно такую картину наблюдал русский киевлянин по имени Андрей. Вот что он рассказал:

«Шли по улице парень с девушкой под ручку, она держала букет, оба о чем-то по-украински щебетали. (Сейчас на улицах главхутора на мове балакает большинство прохожих, видимо, из опаски показаться непатриотами – В.П.) Вдруг слышат возле себя визг тормозов, в страхе оборачиваются, а это – «скорая»! Из коей вылетают три огромных мордоворота, хватают хлопца за руки, дико орут на него и требуют расписаться в получении повестки. Испуганная девушка, конечно, в слезы и крики, букет упал в грязь, парень трясется от страха. А эта гоп-компания весело ржет, вскакивает в «скорую» и уносится за новой жертвой… Креативненько, ничего не скажешь. Ну а тот факт, что «неотложек» в городе недостаточно и что их ждут больные, рекрутеров не волнует».

Веселая картинка, ничего не скажешь. Только уже не с козой, а с козлами. Но тут удивляться нечему, потому что военная администрация всю эту вакханалию поддерживает и насаждает. Вот что заявил ее главарь, некий Попко:

«Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте».

И вручают везде, где только могут, в том числе, на входах в метро. Несомненно, все это очень радостно для украинцев от 18 до 60 лет. Получил направление на погибель – и потом можешь с козой весело «пощедрувать» на перроне.

Все это происходит на фоне продолжающегося роста цен, неудержимого, как тайфун. Многие киевляне уныло сравнивают их с довоенными и все чаще, судя по соцсетям, с домайданными. Нередко критерием, вызывающим ностальгию, становится водка. Вероятно, потому что народ пьёт все больше и больше, топя в ней свои страхи и тревоги о завтрашнем дне. Если что снимает стрессы и веселит его, то, судя по пабликам, она, родимая, а не козы в метро.

«Для меня ориентир – цена горилки, – сообщает пользователь Богдан. – К примеру, средняя стоимость стограммовки сейчас – 40-45 гривен. До войны она была по 17-20. Ну а при Януковиче – 20 грн. стоила целая поллитра… Сейчас у меня пенсия – 2300 грн. Грабительские тарифы на коммуналку оплачивать не могу, долги растут непомерно. Причём оплачивать их требуют регулярно, например, то и дело достают звонками ахметовские боты, несмотря на все сбои с электричеством и отключения.. Тут ещё с нового года ужесточились правила получения субсидий, теперь их получить вообще нереально, столько там придирок и столько справок надо насобирать… На продукты тоже не хватает. Стограммовка для меня – жидкий хлеб, но и она уже часто не по карману…»

Да, субсидии малоимущим, чьё число растет в геометрической прогрессии, хунта выплачивать не желает. И материально помогать им тоже. Даже если и назначает временные копеечные выплаты переселенцам, то и их задерживает.

«Не устаёшь поражаться цинизму властей, – говорит русский киевлянин Андрей. – Люди становятся беднее и беднее, общество нищает на глазах. Зайдите в магазины и посмотрите на их лица, когда они бродят мимо запредельных ценников… Но хазарская власть, доведшая их до такого состояния, не стесняется забривать их под ружье и требовать, чтобы они защищали ее и умирали за неё, за ее сверхприбыли, нажитые на войне».

Да, хунте срочно требуются новые кандидаты в покойники. Под Киевом часто слышны взрывы – это готовят новые рубежи обороны и окопы. Таковых нарыли уже, как сообщил кличковский сайт, почти тысячу километров – их же надо будет кем-то заполнять. А для горожан Кличко и шайка жмотятся, отказываются строить новые бетонные укрытия, заявляя, что вполне хватает существующих – это, в основном, подземные переходы, станции метро и старые гнилые подвалы, наспех приспособленные под убежища.

Единственное, что власти готовы предпринять (об этом в ВР зпрегистрирован законопроект) – «национализировать» подвальные помещения, арендованные частными фирмами, изгнав оттуда и лишив бизнеса и работы многие тысячи людей.

Тех людей, которых они лицемерно называют «милыми и дорогими», хотя сдирают с них последние рубашки.

«Милые, кое-где в области слышат звуки взрывов, иногда они доносятся и до столицы. Но поводов для волнений нет, они плановые и угрозы не несут, занимайтесь своими делами», – то и дело убаюкивает народ один из властных каналов.

«Да уж, «милые» … – с горечью комментирует подобные послания Андрей. – Готовят для этих «милых» – и для русских солдат тоже – новые рубежи, как коллективные могилы, да еще и глумятся … А ведь всего этого могло и не быть, если бы в самом начале союзники разбомбили «центры принятия решений» и молниеносно окончили войну»…