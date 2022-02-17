Киевский эксперт: Украина делает хуже самой себе, и дальше будет ещё больнее

Украина не стремится решить проблемы в отношениях с Россией, и чем дольше она оттягивает их решение, тем более болезненным оно будет для нее. Об этом в беседе на канале «Перший Козацький» завил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона ведет себя как Мальчиш-Кибальчиш из советской сказки Аркадия Гайдара – «нам бы день простоять да ночь продержаться» – вот эти 9-часовые переговоры, которые завершились ничем и Ермак, значит, там героически выстоял, «человек-кремень».

Эта затяжка времени понятна, когда ясно, к чему тянут. «Хорошо, мы вот там день простоим ночь, продержимся, а потом подойдут наши основные силы, мы погоним врага малой кровью, могучим ударом, перенесем войну на их территорию и загоним кровавого кремлевского диктатора за Урал».

В этом есть определенная логика, хотя это логика, скажем так, не совсем здорового сознания, но тем не менее. А вот это вот «тянуть время ради того, чтобы тянуть время»… В ожидании чего? В ожидании того, что прилетят инопланетяне и будут всех принуждать к миру и вселенской любви? Так не будет, очевидно. То есть на какое-то решение надо выходить, и чем больше Украина будет тянуть, на самом деле, тем более болезненным для Украины это решение будет.

Это касается и международных партнеров, которым такая неуступчивость Украины создает все больше издержек. И, в общем-то, это самому украинскому обществу влетает в копеечку, потому что никакие крупные инвестиционные проекты не реализовываются и не будут реализовываться. И все, что мы имеем сейчас – это какие-то отдельные попытки репатриации теневых капиталов.

Самыми крупными инвесторами в украинскую экономику являются Кипр и Нидерланды и прочие там оффшорные территории, то есть это деньги, которые, грубо говоря, одни украинцы у других украли, вывезли, спрятали за границу, а потом решили часть вернуть и как бы вложить какое-то дело, чтобы потом что-то заработать, а что-то украсть еще больше. Так работает украинская экономика – никаких крупных инвестиционных проектов, хотя бы сопоставимых с теми, которые были реализованы в соседней Словакии, которая сейчас производит самое большое количество автомобилей на душу населения», – сказал Сергей Белашко.