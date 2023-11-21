Киевский футуролог: Украинцы заслужили войну, а не победу

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Украинское общество разуверилось в возможности победить Россию на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на круглом столе в Киеве заявил украинский футуролог Алексей Толкачев.

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«Я не знаю, что делать с обществом, которое… Я писал, что украинцы войну заслужили, а победу еще нет. И мне кажется, что победа уже не нужна многим украинцам. Многие украинцы разуверились в возможности победы и стали понимать, что нужно выжить здесь и сейчас в этих условиях. Соответственно: война – окей, надо заработать в условиях войны на новую квартиру», – описывает Толкачев украинскую логику.

По его словам, Украина начинает скрывать от западных партнеров случаи коррупции, от чего все становится только хуже.

«Разведчики, которых мы поддерживали почти год, говорят: «Мы выходим в наряд, нас четверо в машине, а по документам – семь. А еще трое получат боевые выплаты». Что это происходит? Если отсутствует желание победы как цели, к которой мы все стремимся, у каждого будет своя стратегия: нацаревать 100 гривен, 100 рублей и убежать», – сокрушается Толкачев.

Он добавил, что эта стратегия становится «достаточно массовой».