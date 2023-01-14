Киевский историк: 100 тысяч ВСУшников погибли за киммерийское наследие

Вадим Москаленко.  
14.01.2023 12:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, История, Украина


Современная Украина якобы является наследницей тридцати семи цивилизаций.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский историк и телеведущий-русофоб Даниил Яневский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Современная Украина якобы является наследницей тридцати семи цивилизаций. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа...

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«Что такое украинский мультикультурализм? Я посчитал количество цивилизаций, которые существовали на территории современной Украины в границах 1991 года за последние три тысячи лет.

Минимум – 37 цивилизаций. Начиная от киммерийцев и заканчивая Советским Союзом. Ни одна страна в Европе такого не имеет. И каждая оставила здесь свой отпечаток», – сказал он.

По мнению Яневского, тысячи украинских солдат умирают на поле боя именно за это – за киммерийское и шумерское наследие.

«Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности и бла-бла. Какие ценности? Ради чего погибло под 100 тысяч наших солдат, и ещё погибнет? За что? За то, что у нас тридцать семь цивилизаций. Украина – цивилизационный синтез. За это», – добавил «историк».

 

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