Киевский медийщик: «Россия убедила всю Африку, что украинцы – фашисты»

Российские дипведомства в африканских и азиатских странах взяли на вооружение приглашать местных на вечеринки с безлимитным виски и мясом, чтобы, между делом, рассказывать им о том, какие на Украине все нацисты и фашисты. Киеву же бюджет не позволяет организовывать контр-операции.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В столице Нигерии у меня очень крутой опыт, однако украинское посольство составляло примерно восемь дипломатов. В то же время в российском посольстве – около сорока пяти лиц. Кроме того, был большой компаунд офиса «Газпром», кроме того, в стране огромный офис «Русал». Когда-то меня пригласили на вечеринку, организованную «Газпромом» в Абудже, это бесплатный виски, мясо, какие-то закуски, всё по-богатому. Конечно, там ходят люди, они были без погон, но, в принципе, я их визуально отличаю, люди с хорошими интеллигентными манерами, с хорошим русским языком, которые расспрашивали, какие там планы у Украины относительно Нигерии. Это о том, что там, где украинцев 10-20, русских – 50-150-200», – страдал Золотухин.

Он также обратил внимание на одну из крупнейших южно-азиатских стран, где нелестно отзываются об Украине.

«Например, положа руку на сердце, что мы знаем о такой стране, как Индонезия, на Украине? А это самая большая мусульманская страна, это наибольшая страна Тихоокеанско-Азиатского региона. И я – очень много слышал, что когда там общаешься с людьми: «А, Украина, ну это там, где фашисты? Это там, где нацисты?» Где это всё берётся? Конечно же, на этих вечеринках, организованных российскими дипломатическими представительствами, у которых есть деньги на безлимитный виски и мясо, люди туда приходят, хорошо проводят время, а им говорят: «Ну, так Украина – это фашисты!». Понятное дело, что у нас никогда не будет таких возможностей. Даже если бы мы бросили всё, бросили войну, и занимались только внешними коммуникациями с иностранными государствами, всё равно мы бы не смогли столько инвестировать, сколько инвестирует Россия на пропаганду», – возмутился киевский информационщик.