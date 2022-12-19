Киевский политолог перешёл на мат, чтобы обрисовать отношения Украины и США

19.12.2022  16:22 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, ЕС, Колониальная демократия, США, Украина


США используют Украину, чтобы вынудить страны Евросоюза подписать контракты на закупку американского оружия.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США используют Украину, чтобы вынудить страны Евросоюза подписать контракты на закупку американского оружия. Об...

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«Кого в этом мире е…т Украина, кроме нас самих? А что же е…т другие страны, помимо нас? Собственное благосостояние, правда?

Что же интересно Соединенным Штатам? Им интересны бабки, сейчас это очень важно.

Украина является платежеспособным покупателем? Нет.

А в чем же польза от Украины? В рекламной витрине.

Вот вам пробнички, пи…дячьте. Да, спасибо хотя бы за пробнички, но цель – не мы, цель – продать всю эту х..ю платежеспособной Европе. Но для этого их надо достаточно хорошо напугать.

Но они, с…а, не пугаются. Выходят французы, говорят: «Пошли вы на…й», выходят немцы, говорят: «Да вообще, в жопу это все видели, потому что никакой войны между нами и русскими не будет, ясно?»… Всем насрать вообще, что здесь происходит.

Будет та витрина целая после продажи, не будет она целая – до жопы», – заявил Чалпыга.

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