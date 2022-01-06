Киевский политолог признал, что Украина упустила свой шанс в Донбассе

06.01.2022  12:18 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

На Украину будут давить с целью заставить ее выполнить политическую часть Минских соглашений, но это вызовет бунт даже в президентской партии «Слуга народа».

Об этом в беседе на канале «Первый независимый» заявил руководитель киевского центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украину будут давить с целью заставить ее выполнить политическую часть Минских соглашений, но...

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«То, что Байден подчеркивает безальтернативность Минских соглашений, говорит о том, что нас будут усиленно подталкивать к исполнению политической части Минских соглашений. Другое дело – как нынешняя власть будет пытаться это сделать. Для меня это загадка. По-моему, это вызовет бунт даже в среде «слуг народа», – считает Золотарев.

«Все хорошо, когда делается в свое время. Если бы в 2015 году мы серьезно подошли к выполнению Минских соглашений в политической части, изменили внутреннюю, гуманитарную политику, которая разрывает страну, военную риторику… Садиться за стол и о чем-то договариваться с людьми, которые тебя называют террористами и российскими наемниками… Увы, мы просто упустили тот момент, когда мы могли даже не выполнить Минск, а пойти на «приднестровизацию» конфликта – да, политически мы разные, но экономика одна. И это сохраняло бы шанс на то, чтобы Донбасс спустя время реинтегрировался», – сказал Золотарев.

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