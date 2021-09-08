Киевский политолог: Украину ожидает очень серьезный кризис

08.09.2021 08:17 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На Украине будет принят очередной антисоциальный бюджет, который приведет к тяжелейшим последствиям для страны.

Об этом в эфире телеканала «Укрлайф.тв» заявила киевский политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Следующий бюджет будет крайне антисоциальным. Они и так уже все антисоциальные, хотя напомню, что бюджет Гончарука назывался «человекоориентированный». Но вряд ли кто-то ощутил, что это действительно направлено на то, чтобы какие-то социальные гарантии государство выполняло перед гражданами. Наоборот, видим тенденцию к резкому урезанию социалок. И опять мы понимаем, что не будет никаких повышений социальных стандартов, не будет изменений в минималке», – отметила Решмедилова.

«Мы можем отдельно вспомнить эпопею с пенсионным фондом и разговорами вокруг того, что людям, кому около 40, вообще не стоит рассчитывать или уже стоит задумываться о своей пенсии и не стоит рассчитывать, что получишь ее от государства. Это очень тревожный тезис. Я думаю что в этом направлении, в обсуждении социальных обязательств государства, будет масса дискуссий. Получается, что уже даже нашему поколению явно стоит задумываться о том, что если мы хотим оставаться в этом государстве, то как нам выстраивать с ним взаимоотношения», – говорит эксперт.

«Потому «серая» экономика, о которой так часто говорит Гетманцев, свидетельствует лишь о том, что государству не доверяют на уровне не только гарантий, но и просто финансовых взаимоотношений. Начиная с тех же власть имущих, свои сбережения хранят в кэше и не несут это в банк, не работают с государством на уровне банковской системы. Работающее официально сейчас население еще наполняет пенсионный фонд, и это такой тормозной путь, обеспечивающий хоть маленькие, мизерные, нечеловечески негуманные пенсии нашим родителям, нашим бабушкам, дедушкам.

Но вопрос о том, что будет если такая динамика будет продолжаться, если массово будет выезжать трудоспособное население за границу в поисках лучшей жизни, и будут пытаться минимизировать свои отношения с государством – отчисления, налоговую нагрузку, акцизы. Это говорит о том, что кризис придет и очень-очень сильный», – сказала Решмедилова.