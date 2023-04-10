Киевский теленацист: «Мы уже проиграли войну»

Вадим Москаленко.  
10.04.2023 17:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Киевский телеведущий-русофоб Даниил Яневский заявил, что, по его мнению, война с Россией уже проиграна.

Об этом он сказал в эфире интернет-канала «Альфа и Омега», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский телеведущий-русофоб Даниил Яневский заявил, что, по его мнению, война с Россией уже проиграна....

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«Наша победа не только под вопросом – мы проигрываем эту войну, если не проиграли её уже. Мы – это гражданское общество.

Абсолютно ясно, что происходящее после 24 февраля 2023 года – это война не для всех. Это война для ВСУ и небольшой части нашего народа.

А большая часть народа относится к этому либо индифферентно, либо «ждуны», которые ждут, когда придёт Русский мир. На это надо смотреть абсолютно ясными глазами», – признал Яневский.

Он подчеркнул, что даже для украинского руководства войны не существует, ведь они никогда не показываются на фронте.

«Я был до глубины души поражён, когда узнал, что на фронте нет расписания визитов хотя бы заместителей министров, или депутатов Верховной рады от правящей партии. Их там не видят, они не приезжают», – пожаловался русофоб.

Он рассказал о случаях, когда военнослужащие ВСУ, чтобы донести до руководства Украины проблемы на фронте, обращаются к журналистам, имеющим связи в США, чтобы уже через Вашингтона донести информацию в Киев в условиях игнорирования чиновников Зеленского.

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