Кишинев готов переметнуться от Украины к Румынии

Елена Острякова.  
04.04.2024 13:36
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Молдова, Румыния, Украина, Энергетика


Молдавское минэнерго рассматривает возможность хранения газа не в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ), а в румынских, если инфраструктура на Украине будет полностью уничтожена российской армией.

Об этом в интервью ТВ8 заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавское минэнерго рассматривает возможность хранения газа не в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ), а...

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«Пока то, что мы видим, европейские компании продолжают. Мы сейчас как раз оттуда выкачиваем, и проблем с выкачкой нет. Все нормально, газ идет, необходимые объемы поставляются. Никаких проблем у нас нет. Но мы понимаем, что это война, и произойти может разное. Не факт, что мы будем закачивать в украинские хранилища. Есть еще румынские хранилища, хотя там тоже свои ограничения», – сказал Парликов.

За последнюю неделю атакам подвергся ряд объектов «Нафтогаза Украина», включая ПХГ. Часть мощностей компании перестала работать из-за нехватки электроэнергии из-за атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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