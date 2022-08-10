Клетки сварены: в здании Мариупольской филармонии идёт подготовка к трибуналу над «азовцами»

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Новости Украины

Трибунал над украинскими военными преступниками, который пройдёт в Мариуполе, будет максимально открытым – с привлечением представителей из разных стран, общественности и СМИ.

Об этом в ходе встречи с журналистами заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний момент идёт активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе, до конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача – максимально открытое проведение трибунала. Для этого нужна исчерпывающая доказательная база, чтобы ни у кого не осталось сомнения. Также открытость подразумевает приглашение различных международных деятелей. Мы открыты и для государственных органов любой страны. Также мы открыты и для общественности, тем более для СМИ. Ни у кого не должно остаться сомнений в тех преступлениях того преступного режима, который является основным виновником конфликта. Я говорю про режим Зеленского и прочих за ним стоящих», – заявил Пушилин.

В подтверждение слов главы ДНР в сети опубликовали кадры из Мариупольской филармонии, главном зале которой будет проходить суд над украинскими военными преступниками.

«Это здание выбрали, так как во время боевых действий оно наименее пострадало. В подвале обустроили четыре камеры для подсудимых. Сам суд над военнопленными будет проходить в главном зале. В него сдавшихся членов нацбатальона поведут по железному коридору», – говорится в комментарии к видео.