Климкин паникует: Россия атакует с разных фронтов, пробивая путь к Одессе

26.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия якобы в любой момент может напасть на Украину с разных направлений.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, не стоит также ожидать, что при смене руководства в России к власти придет проукраинский политик.

«Давайте четко понимать – Навальный, не Навальный — в России сегодня нет ни одного проукраинского политика, ни одного. Я считаю, что последним в России, кто был проукраинским политиком, был Борис Немцов, и его символически убили около Кремля. Больше их там нет, давайте не надеяться на то, что перезагрузится режим, к нам прибежит новый президент России и скажет: «Ну все, давайте Донбасс тут, Крым, конечно, забирайте» и так далее…

Мы почему-то фокусируемся на том, что ответом России и Путина на то, что происходит, будет только обострение на Донбассе. Давайте от этого отойдем. Путин способен использовать все – будут информационные атаки, атаки на объекты критической инфраструктуры, на наши военные объекты. Путин будет пытаться раздолбать это изнутри…

А почему вы не думаете, что он пойдет за водой для Крыма? Он, вроде бы, деньги выделил. Он не выделял эти деньги шесть лет, теперь выделил 600 миллионов, и ничего не делает. И все эти годы происходит его геноцид относительно украинцев в Крыму, поскольку можно же было обеспечить. А почему вы думаете, что сейчас он не пойдет за водой? А почему вы думаете, что он к Одессе не пойдет? То есть он сейчас еще не в глухом углу», – заявил Климкин.