Кнутов анонсирует скорые удары по украинской логистике на польской границе

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Россия наносит упреждающие ракетные удары, что сорвать запланированное на весну наступление ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявид директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

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«Возросшая интенсивность ударов по территории Украины связана с тем, что киевский марионеточный режим анонсировал наступление на конец марта – начало апреля и активно готовится к этому. Сейчас противник активно проводит мобилизацию, готовит для участия в боевых действиях бронетехнику, в первую очередь танки. На Украину активно поставляются боеприпасы под прикрытием истории о снарядном голоде. Более того, Великобритания заявила о том, что будет поставлять ракеты большой дальности – порядка 240 километров и бомбы GLSDB дальностью 150 километров. То есть идет интенсификация подготовки к стратегическому наступлению киевского режима по всей линии фронта от Донбасса до Крыма, как они заявляли. Для того, чтобы это наступление сорвать, мы проводим упреждающие удары. Мы уничтожаем технику на подходе, уничтожаем места сосредоточения войск, военные предприятия по ремонту и производству техники и таким образом пытаемся либо сорвать наступление или существенно сократить его масштабы», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

По его словам, в ближайшее время Россия начнет наносить более болезненные для Украины удары, что подтверждает появившаяся информация об увеличении производство ракет «Кинжал».

«На сегодняшний день эту ракету не может перехватить ни одна ПВО мира, кроме наших комплексов С-400 и С-500. Я уверен, что, когда появится определенное количество «Кинжалов», у нас будет возможность наносить удары по целям на границе с Польшей, транслогистическим центрам на границе с Польшей с высокой точностью и эффективностью», – считает эксперт.

Кроме того, он объяснил, почему, Россия ранее воздерживалась от ударов по мостам.

«Это не так просто сделать, и все по одной простой причине. Если брать бомбардировочную авиацию, то до Закарпатья она может не долететь, потому что часть зенитно-ракетных комплексов на Украине сохранена. Кроме того, поставляемые западные комплексы противник старается размещать для прикрытия Западной Украины. Там ПВО есть. Если говорить в целом о территории Украины, то там колоссальное количество ПЗРК — из США и других стран. Небо до 3-3,5 километров во многом прикрыто. Теми крылатыми ракетами, которые у нас есть, нанести удары по объектам пока не в состоянии. Вероятность того, что они могут быть перехвачены, очень велика.