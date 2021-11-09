Коц: «На границе с Белоруссией ЕС получит окоченевшие детские трупики»

Польша несет непосредственную ответственность за страдания и разрушения, которые выпали на долю иракского народа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Александр Коц.

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Он напоминает, что Польша выставила порядка десяти тысяч силовиков на границе с Белоруссией, чтобы не допустить проникновения мигрантов, прибывающих из Ирака.

«К слову, воинский контингент Польши в Ираке, где она контролировала одну из четырех зон, на которые была поделена страна – South Central zone, – составлял чуть более двух тысяч человек. Так что моральных обязательств перед жителями разрушенной страны у нее куда больше, чем у Белоруссии», – проводит параллели автор.

При этом, продолжает он, Варшава не собирается оказывать помощь беженцам, а угрожает обратиться за помощью к НАТО.

«За этими, конечно, не заржавеет. Сам видел, как они поливают свинцом толпу безоружных у кабульского аэропорта. Но то ведь где-то далеко, на другой планете. А тут – предсердие Европы. Картинка по телевизору не очень европейская получится. Впереди – холода, первые обморожения, первые смерти от переохлаждения… Образ Лукашенко на Западе вряд ли можно демонизировать еще больше. А вот Старый Свет получит свой «кабульский аэропорт». Только вместо падающих с неба людей – окоченевшие детские трупики», – прогнозирует Коц.