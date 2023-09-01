Коц рассказал о целях дроновых атак на Москву, и чем можно противодействовать
Участившиеся атаки украинских дронов по российским городам происходят, в первую очередь, с целью выявления систем ПВО и ПРО РФ.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский сегодня заявляет об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 километрах от точки запуска. Я думаю, имеется в виду налёт на аэродром в Пскове. Не знаю, почему Зеленский так это выпячивает, потому что возможности летать на 700 километров у них были и до этого.
Они успешно преодолевали российскую систему ПВО, в первую очередь, из-за маршрутов движения, потому что большая часть движения идёт на небольшой высоте. Есть участки, где эти беспилотники идут по руслу реки. Соответственно, берега высокие, и системы ПВО их не засекают.
Для борьбы с такими системами поражения нужна не ПВО, а комплексная РЭБ. Надо сейчас этим заниматься, изобретать и внедрять на объектах. Невозможно полностью прикрыть от такого какой-нибудь город, тем более какой-нибудь миллионник, или мегаполис типа Москвы», – сказал Коц.
Он подчеркнул, что атаки дронами происходят всё чаще – таким образом, Украина и контролирующий её Запад выявляют российские системы ПВО.
«По частоте применения этих дронов видно, что Украина вошла во вкус. Они поняли примерно, как работают наши средства ПВО, как выстроена эшелонированная система ПВО.
Если мы посмотрим за лето, как шли атаки на территорию РФ именно беспилотниками, видно, что в сторону Москвы летели по разным направлениям. И все они были нацелены в одну точку. Это эксперименты – в одну точку с разных направлений запускаются дроны, и смотрят, как они будут преодолевать систему ПВО.
В подавляющем большинстве случаев дроны уничтожались на подлёте к Москве. Где успевали перехватить, там сбивали», – подытожил военкор.
Спасибо!
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