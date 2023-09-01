Коц рассказал о целях дроновых атак на Москву, и чем можно противодействовать

Участившиеся атаки украинских дронов по российским городам происходят, в первую очередь, с целью выявления систем ПВО и ПРО РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сегодня заявляет об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 километрах от точки запуска. Я думаю, имеется в виду налёт на аэродром в Пскове. Не знаю, почему Зеленский так это выпячивает, потому что возможности летать на 700 километров у них были и до этого.

Они успешно преодолевали российскую систему ПВО, в первую очередь, из-за маршрутов движения, потому что большая часть движения идёт на небольшой высоте. Есть участки, где эти беспилотники идут по руслу реки. Соответственно, берега высокие, и системы ПВО их не засекают.

Для борьбы с такими системами поражения нужна не ПВО, а комплексная РЭБ. Надо сейчас этим заниматься, изобретать и внедрять на объектах. Невозможно полностью прикрыть от такого какой-нибудь город, тем более какой-нибудь миллионник, или мегаполис типа Москвы», – сказал Коц.