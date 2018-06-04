04.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Коцаба подает иск против государства Украина

Для того, чтобы восстановить своё честное имя и добиться справедливости, Руслан Коцаба намерен подавать иск в Европейский суд по правам человекас требованием получить компенсацию за тюремное заключение из-за призывов бойкотировать призыв в т.н. АТО.

Об этом Коцаба рассказал в эфире телеканала NewsOne, сообщив о том, что ему удалось добиться в украинском суде признания незаконности заключения за решетку.

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«Первое, о чём бы хотелось сказать. Закон на Украине всё-таки есть, и оказывается, что он всё-таки действует. Представьте себе: апелляционный суд Львовской области подтвердил решение Долинского районного суда. То есть, все пункты обвинения по моей так называемой госизмене лопнули как мыльный пузырь.

Мне, конечно, безумно приятно получать поздравления на улице, по интернету, но давайте задумаемся: а кто вернёт мне 524 дней подневольной жизни, когда я был в камере? Как моей семье можно компенсировать моё отсутствие на свободе? Кто компенсирует потерянное здоровье? Кто восстановит опороченное всякими прокурорами, гэбнюками и журнашлюхами моё честное имя?

Естественно, что я буду говорить на весь мир о тех бесчинствах, которые сейчас совершают с независимыми журналистами и вообще критически настроенными активистами. Я буду судиться.

Но, понимаете, здесь есть одна маленькая досада: я буду судиться в ЕСПЧ не против тех, кто меня унизил, обидел и поломал моё честное имя, я буду судиться против государства Украина», – заявил Коцаба.