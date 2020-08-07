«Кого чешет, что хотели крымчане? Я был в Крыму – это не нация» – телеведущий Кондратюк

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинцы – это нация, которая не имеет опыта своей государственности, а потому с таким трудом строит «самостийную» страну с 1991 года. А вот жители Крыма – это не нация, и никакого права на самоопределение и последующее вхождение в состав России они не имели.

Об этом в эфире телеканала «Islnd TV» заявил известный в прошлом по проекту «Караоке на майдане» украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В украинской ментальности нет понятия государство – это самый большой недостаток украинцев, у нас нет политического бэкграунда, у нас нет понимания, как должно функционировать государство. Государства в западной Европе все функционировали по принципу королей, и все знали, что если сверху говорят, то ты будешь сколько угодно выкобениваться, тебе скорее всего оторвут голову.

У нас такого царя вообще никогда не было, несмотря на то, что у нас была царская империя русская, у нас была Польша, но мы украинская нация – это нация, но у нас нет понимания какой должна быть украинская власть, у нас по этому поводу идет дискуссия, понимаешь? Дискуссия даже у людей, которые, казалось бы, 100 процентов украинцы и где-то там в сторону национализма жестко идут, но они не знают, что такое украинское государство и кто ее (Украину – ред.) должен населять, кто ее должен строить….

Это власть нации, эта власть пока что лечится очень сложно. Даже в 2014 году уже так все однозначно сказали, что смотрите, вы не будете нацией –вот ваша могилка, вы не будете нацией – у вас отберут территории, вы не будете нацией – ваши дети пойдут гнить в окопах в оппозиционной войне, которая самая сложная, как говорят мне солдаты. Уже понятнее не бывает.

Нет, есть дискурс: «Так, секундочку, Игорь Васильевич, так крымчане ж хотели…», а кого чешет, что они хотели? Кто такие крымчане, я был в Крыму там нет нации никакой, про что вы мне говорите, банальная агрессия. Чёрно-белая ситуация», – заявил Кондратюк.

По его словам, в 2014 году был шанс нанести удар по сторонникам России в Крыму, однако его не удалось реализовать из-за того, что украинские силовики на полуострове повели себя как «продажные скоты», выбрав воссоединение с РФ.

«Государство должно было туда – помнишь ту колонну, которая шла по Запорожской области в Крым, а уже было до жопы. Все, кто там были, СБУшники – продажные скоты», – сокрушается Кондратюк.