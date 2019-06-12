Коломойский расставляет своих марионеток во все партии – от «Оппоблока» до нацистов

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский не заинтересован в том, чтобы партия Владимира Зеленского получила абсолютное большинство в новом парламенте – тогда комик-президент уже не будет нуждаться в своем бывшем покровителе.

Чтобы сохранить влияние в будущей Верховной Раде, Коломойский тайно включает в списки самых разных партий своих марионеток. Об этом в эфире телеканала NewsOnе заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так эксперт пояснил неестественный союз, который демонстрирует объединение осколков «Оппозиционного блока», ориентирующихся на Рината Ахметова, и проекта новой партии мэров Одессы и Харькова, а также политсилы «Видродження», ориентированных на Коломойского.

«Политика – дело циничное. Игорь Валерьевич Коломойский при малейшей возможности будет проводить в списке всех возможных партий, включая партию националистов, своих людей для того, чтобы иметь ресурсы для влияния на политику.

Тем более, что, когда на горизонте теоретически появляется возможность, если партия Зеленского получит единолично большинство, и будет однопартийная коалиция, то в этой ситуации Зеленскому уже Коломойский не нужен, его партия уже все будет решать замечательно.

Поэтому ему надо иметь своих людей и в других партиях. И даже такой серьезный конфликт между Коломойским и Ахметовым по бизнесу не препятствует тому, чтобы договариваться и иметь возможности влияния на политику. Что выгодно и для Ахметова и для Коломойского.

Поэтому я не удивлюсь, что такая коалиция состоится, но надо понимать, что, во-первых, это против Зеленского, потому что эти же люди будут отбирать голоса у партии Зеленского. С другой стороны, – это предпосылки для шантажа Зеленского.

«У нас есть возможность тебя поддержать, создав коалицию, но ты, пожалуйста, помоги порешать вопросы, которые интересуют, с одной стороны, Рината Леонидовича, с другой – Игоря Валерьевича, и тогда все будет тип-топ. Тогда создадим большую коалицию», – пояснил Погребинский.