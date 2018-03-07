07.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Конфликт Украины и Польши выходит на новый виток

Киевский политолог Дмитрий Джангиров опубликовал анализ статьи замглавы МИД Польши Бартоша Чичкочи, в котором тот полемизирует с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным о противоречиях по поводу героизации ОУН-УПА.

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«Поляки четко оценивают как вероломство голосование в Верховной Раде в апреле 2015 года пакета законов, героизирующих УПА – в день выступления в ВР президента Польши:

«Проблема в том, что слова украинской стороны не соотносятся с реальностью. Присутствует проблема отсутствия доверия и авторитета украинского партнёра, который в апреле 2015 года в день визита Президента Республики Польша в Верховной Раде принял пакет законов, героизирующих УПА».

NB: Когда такое заявляет не публицист, а высокопоставленный дипломат одной страны в полемике с главой МИД другой, это означает весьма далеко зашедший политический конфликт», – комментирует Джангиров.

Он также обращает внимание, что заместитель польского МИД жестко осуждает идеологические основы нынешнего украинского государства, поскольку она выражается в политике «создания идентичности самосознания украинского государства, которая возвеличивает миф об истоках государства, основанный на УПА, Степане Бандере и Романе Шухевиче. И в рамках этого возвеличивания нет места для рефлексии над Волынской резнёй, над кровью Поляков, пролитой в ходе сознательной политики этнической чистки».

«Что же касается фрагмента статьи г-на Климкина, в которой тот призывает поляков начать с себя и дегероизировать Пилсудского и Армию Крайову, тот тут пан Бартоша Чичкочи вновь выходит на грань допустимой дипломатической лексики: «Тут доходим до такого уровня отрицания исторической азбуки, с которым трудно дискутировать. Сравнивать Бандеру с Пилсудским, УПА с АК, Волынскую резню с борьбой Армии Крайовой на Востоке – это ревизионизм или же отрицание волынского преступления, что очень тревожит».

NB: В традиционной европейской лексике понятие «ревизионизм» относится обычно к отрицателям Холокоста, что придает этому термину крайне негативную коннотацию», – поясняет Джангиров.

Он также обращает внимание, что польский замминистра обвиняет украинскую сторону в саботировании (дважды за последние полгода) создания высокой комиссии для урегулирования противоречий, указывая на «разлом между голосом рассудка и реальностью, в которой Украина саботирует предложения о сотрудничестве с нами».

«Ну и о польском бл@дстве. Пан Bartosz Cichocki указывает на такую символичность момента: в момент, когда Россия отказывается поставить газ в Украину, Польша увеличивает поставки в Украину, а Украина «благодарит» за это Польшу демонстрациями во Львове под лозунгами «Львов – не для польских панов!».

Выглядит впечатляюще, однако, если дополнить эту «картину маслом» фактом о 4-хкратном превышении цены срочно поставленного в Украину польского газа по сравнению с предыдущими реверсными поставками, то, согласитесь, акценты можно расставить и иным способом…», – язвительно комментирует Джангиров.