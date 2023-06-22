«Копируют нашу авиацию» – военкор объяснил, почему ещё не сбиты все вертолёты ВСУ

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Несмотря на регулярные ракетные удары по украинским тылам, у ВСУ остаётся достаточное количество боевых вертолётов для использования их на разных участках фронта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор RT Станислав Обищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались состоянием авиации у ВСУ.

«Периодически по Марьинке и нашим тыловым районам работают из украинских вертолётов. Они иногда умудряются долететь и выпустить НУРСы. Также на Кременной работают вертолёты. И на запорожском направлении тоже работают вертолёты. Причём там, из-за того, что степь, и далеко видно, и там периодически сбивают украинскую авиацию. С этим там проще. А в Кременной, где лес и много посадок, уже тяжелее. Они выскакивают из-за лесного массива, отрабатывают, и уходят. Конечно, они не долетают до наших позиций, а выпускают ракеты заблаговременно. Как и наша авиация. Наши самолёты не долетают до Марьинки, они выпускают ракеты ещё над Александровкой, это западная окраина Донецка. И оттуда уже ракеты летят по координатам, которые дают наши передовые отряды», – сказал военкор.

«Может, и можно сказать, что у Украины очень тяжело с авиацией, но есть направления, где они ещё её до сих пор используют. А самолётов уже недели две нет информации, по крайней мере, на донецком направлении их не было», – добавил Обищенко.