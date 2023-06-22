«Копируют нашу авиацию» – военкор объяснил, почему ещё не сбиты все вертолёты ВСУ

Владимир Гладков .  
22.06.2023 19:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 595
 
Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на регулярные ракетные удары по украинским тылам, у ВСУ остаётся достаточное количество боевых вертолётов для использования их на разных участках фронта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор RT Станислав Обищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на регулярные ракетные удары по украинским тылам, у ВСУ остаётся достаточное количество боевых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В студии поинтересовались состоянием авиации у ВСУ.

«Периодически по Марьинке и нашим тыловым районам работают из украинских вертолётов. Они иногда умудряются долететь и выпустить НУРСы. Также на Кременной работают вертолёты.

И на запорожском направлении тоже работают вертолёты. Причём там, из-за того, что степь, и далеко видно, и там периодически сбивают украинскую авиацию. С этим там проще. А в Кременной, где лес и много посадок, уже тяжелее. Они выскакивают из-за лесного массива, отрабатывают, и уходят.

Конечно, они не долетают до наших позиций, а выпускают ракеты заблаговременно. Как и наша авиация. Наши самолёты не долетают до Марьинки, они выпускают ракеты ещё над Александровкой, это западная окраина Донецка. И оттуда уже ракеты летят по координатам, которые дают наши передовые отряды», – сказал военкор.

«Может, и можно сказать, что у Украины очень тяжело с авиацией, но есть направления, где они ещё её до сих пор используют. А самолётов уже недели две нет информации, по крайней мере, на донецком направлении их не было», – добавил Обищенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть