04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Корчинский написал книгу про “эстетику нищенства”

Известный украинский политик и литератор Дмитрий Корчинский написал роман “Эстетика нищенства” ( “Естетика жебрацтва”), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Еспресо ТВ.

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Это вторая книга серии, начатой ​​”Сияющим путем”.

“Националисты, таинственные ордена, серые кардиналы украинского политикума, барыги, священники, блатные, археологи и коллекционеры, активисты, послы иностранных государств, политтехнологи, олигархи, депутаты и искусствоведы сплелись в один стройный приключенческий сюжет качественного интеллектуального чтива. Перед читателем предстает яркая картина отечественного политикума и мира вокруг него – бизнес-интересов, проплаченных митингов, заговоров, внезапных объединений, политического насилия и выяснений отношений “, – говорится в аннотации.

События романа “Эстетика нищенства” происходят в Киеве, на Волыни, где-то в России, в европейских городах и на обочинах разбитых трасс.

Бонусом этого произведения является экскурс в европейскую живопись с оригинальной авторской трактовкой.

Презентация произведения состоится 7 июня.