Корчинский призвал начать зачистку тыла с погромов телеканалов

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока националисты воюют на фронте, внутри Украины телеканалы ведут «капитулянтскую линию», а большинство политиков и общественных деятелей комплиментарно высказываются по отношению к Москве.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный украинский националист, экс-боевик «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала война должна быть выиграна в тылу. До тех пор пока мы не очистим тыл, на серьёзные успехи на фронте можно не рассчитывать. Украинская патриотическая среда пропустила тыл. Пока она воевала на фронте, в тылу побеждали зеленские, ОПЗЖ и вся та публика, которая била в спину тем, кто воевал.

Это не может пройти, но это означает, что нужно что-то делать с центральными телеканалами – почти все они ведут капитулянтскую линию. Надо что-то делать с политиками и общественными деятелями, которые откровенно работают на Москву, они все сидят в Киеве. Нужно делать что-то с чиновниками, которые комплиментарны по отношению к Москве, к нашему врагу.

Эта работа должна начаться в тылу, она ещё даже не начиналась. И потому мне очень жаль, что даже в те моменты, когда удаётся добиться концентрации людей, сил, всё выходит в свисток», – заявил Корчинский.

«Люди собираются, десятки тысяч, мы показываем готовность, и эта готовность ничем не завершается. Десятки тысяч людей, если они уже собрались, могли бы ликвидировать один канал какой-нибудь условно. То есть всех этих десятков тысяч патриотов, когда они выходят на улицу, как на 14 октября, как на день независимости, как на 1 января, никто не боится. Наоборот, у репрессивной машины и в офисе президента складывается впечатление, что они могут управлять протестом, что они могут дезорганизовывать протест, что вообще вся ситуация управляема. И, к сожалению, сегодня они правы», – резюмировал националист.