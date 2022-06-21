«Кракены» расстреливают Харьков. Подоляк: «Это Россия»

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Новости Украины

Утром и днем 21 июня Харьков и область оказались под огнём, сравнимым по интенсивности с обстрелами марта-апреля. Причём нацисты, судя по всему, действовали по схеме, отработанной тогда же, весной.

То есть – каждое точное попадание ВС РФ по военному объекту сопровождалось хаотичным обстрелом того же района из украинских гаубиц и РСЗО.

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Результаты, если верить «незалежным» СМИ и местным представителям власти, оказались трагическими. В Индустриальном районе Харькова погибли 5 человек, пострадали 11. В Чугуеве, который находится в 24 километрах от областного центра, погибли 6 мирных жителей, четверо ранены. Три человека погибли в населенном пункте Уды Золочевского района.

Мэр Харькова Терехов поспешил выступить с ура-«патриотическим» заявлением в эфире национального телемарафона. Он назвал происходящее «очередной волной российской агрессии» и в очередной раз заявил, что «Харьков устоит».

«Несмотря на участившиеся обстрелы, в Харькове нет паники. Мы верим в нашу армию, которая отобьет очередную атаку агрессора. По мнению наших военных, сил у врага явно недостаточно, чтобы в полной мере атаковать Харьков. Наши ВСУ чувствуют себя уверенно и ни в коем случае не дадут оккупантам продвинуться дальше. Мы сплочены, сконцентрированы и, конечно, отстоим Харьков», – вещал Терехов.

Он добавил, что «российский агрессор» понимает, что Харьков ему не взять, поэтому с такой «злобой и остервенением бомбит жилые микрорайоны и разрушает инфраструктуру».

Последний тезис Терехова полностью перекликается с заявлением советника главы офиса Зеленского, политтехнолога Михаила Подоляка. Это наводит на мысль, что оба чиновника действуют по одному сценарию в рамках одной и той же спецоперации. В которую входят также обстрелы Харькова с установленной в области артиллерийской батареи ВСУ, как и предупреждали в Минобороны РФ.

По версии Подоляка, Россия мстит харьковчанам за то, что они поломали ее планы в 2014 году и в феврале 2022, «сдерживая агрессию».

«У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести «русского мира» и «дружбы народов», – написал Подоляк, в последней фразе, строго по Фрейду, выдав как настоящее отношение режима Зеленского к Харькову, так и цель жестоких обстрелов города укровояками. Как говорится, свалил с больной головы на здоровую.

Не первый, заметим, националистический режим, который когтями цепляется за Харьков, чтобы удержать его в рамках Украины, как территориально, так, по возможности, ментально. Первое, благодаря предательству «элит» и жестоким репрессиям, удалось в 14-м, и пока удаётся в 2022-м под дулами автоматов и стволами орудий выродков-«кракенов», а также их «побратымов».

Второе, переформатировать сознание харьковчан по убогому «патриотическому» образцу не удалось – ни тогда, ни сейчас. Именно за это городу мстят националисты.