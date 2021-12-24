Кризис на Украине обретет огромные масштабы – экс-министр экономики прогнозирует катастрофу

24.12.2021  20:29 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украину ждет кризис, масштабы которого окажутся неожиданно огромными. Из-за рекордно высоких тарифов на газ предприятия будут вынуждены закрываться или сильно повышать цены на товары.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил бывший министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет кризис, масштабы которого окажутся неожиданно огромными. Из-за рекордно высоких тарифов на газ...

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«Для всех предприятий в нашей экономике, в промышленности цена на газ определяется ценой на украинской энергетической бирже. При этом, основой этой цены является биржевая цена в Европе, которая уже превысила две тысячи долларов. И соответственно, сегодня сообщение, что на украинской бирже цена для нашей промышленности уже достигла 71 тысячи гривен», – отметил он.

«Только что, перед эфиром я читал заявление предприятий кондитерской промышленности. Они объявляют, что в связи с таким резким и огромным повышением цен на газ, скорее всего, этой отрасли придется прекратить работу. То же самое заявляют хлебозаводы, химические предприятия останавливаются.

Опросы, опубликованные Федерацией работодателей, более 90% опрошенных предприятий, потребляющих газ, заявили, что они не могут конкурентно работать в таких условиях, у них выход – или прекращать работу, или резко повышать цены. Нет последних данных, но за октябрь Нацбанк опубликовал данные о том, что цены в промышленности выросли за один месяц на 57%, между прочим.

В ноябре ситуация была не лучше, в декабре мы увидим, что вползаем в ситуацию огромной инфляции. Поэтому, если кто-то думает, что люди сильно сэкономят на регулируемых тарифах на газ – все ходят в магазин, вы же сами видите, как там растут цены буквально каждый день, и это мы в начале находимся.

Поэтому такие решения, которые сейчас были приняты, они вообще неэффективны. Мы разрушаем свою промышленность, здесь кризис может приобрести совершенно неожиданные, огромные масштабы.

Остановка предприятий – это безработица, это падение доходов всех бюджетов – и местных, и еще будет хуже ситуация с оплатой того же газа. Эта тема теряется, а она основная на сегодня», – заявил Суслов.

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