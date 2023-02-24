Крымские бойцы и ветераны обсудили инцидент со снарядами для вагнеров

Конфликт, перешедший в публичную плоскость, по обеспечению боекомплектами частной военной компании «Вагнер» показал закостенелость системы в Министерстве обороны и острую нужду в новом боевом уставе. Разборки на почве личной неприязни в период военных действий и вовсе недопустимы.

Об этом шла речь в студии канала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению капитана первого ранга запаса, участника боевых действий Сергея Нестерова, ЧВК «Вагнер» сейчас одно из самых боеспособных и результативных воинских подразделений на передовой, и если в Минобороны этого не видят, то проблемы в министерстве, а не в ЧВК.

«Мне кажется, что товарищу Пригожину нужно обратиться напрямую к верховному главнокомандующему, потому что этот нарыв может прорваться самым неожиданным и самым плачевным образом, – подчеркнул Нестеров. – Принимать решение по высшему руководству Министерства обороны надо, потому что знаете, удивительная ситуация, страна в состоянии войны, а Министерством обороны руководят люди, которые ни дня не служили в Вооружённых Силах и носят маршальские и генеральские большие звёзды. Это сам министр обороны и пять его заместителей. Понимаете, вся верхушка! Хорошо, если министр обороны – это политическая должность, так и занимайтесь тогда политикой! Занимаетесь наладкой системы военного образования, контактами с оборонной промышленностью, с поставщиками топлива и так далее, стройте логистику и кадровую политику в своём кругу».

Начальник штаба казачьего штурмового батальона «Таврида» Вячеслав Токмаков добавил, что проблемы могут быть не в руководящем составе, а в среднем исполнительском звене.

«В первые дни, как только мы зашли, для штурма Мариуполя нам дали железные каски образца 40-х годов, – рассказал Токмаков. – Когда у нас был командующий 58-й армии с позывным «Охотник», и когда он приехал, это было уже запорожское направление, у нас не было проблем ни с БК, у нас было налажено взаимодействие и с соседями, и с артиллерией, со всеми. Так вот, я хочу сказать, что эта история с боеприпасами – она как раз свидетельствует о том, что, возможно, не самое высшее руководство Министерства обороны, а возможно, какое-то промежуточное звено, из-за которого всё и происходит. Во-вторых, после нашей окончательной победы, я так думаю, умные люди у нас в Министерстве обороны есть, они, все-таки, переделают весь боевой устав. Его надо переписывать вообще. Потому что в современных условиях у нас появилась масса нового вооружения, новые понятия, способы разведки, способы штурма кардинально другие».

По словам Токмакова, у добровольческих батальонов и частных военных компаний больше манёвренности и возможности для принятия решений в моменте.

«Я понимаю, военные академии заканчивали, им надо идти здесь таким-то порядком, такими-то силами, а сверху вас прикроет авиация. Нет, не прикроет, летчик заболел. Я образно выражаюсь, что об этом думают частные военные компании и такие как я – казаки. Почему в начале как бы у нас был конфликт с военными, а потом они поняли, что лучше нас оставить в покое. Мы сразу поставили условия – господа, вы нам поставьте задачу и срок исполнения. А как, каким образом, какими силами, разрешите мы сами это всё решим. Так же всё это получалось в дальнейшем с потерями. Даже при штурме Щербаки у нас всего лишь был только один раненый и два контужены легко. Вот он результат», – заключил начштаба «Тавриды».