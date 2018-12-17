Крымские депутаты отдали свой санаторий на ЮБК прокурорам

17.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Ялтинский санаторий «Руссия» (бывшая «Россия», считавшаяся санаторием крымского парламента) будет передан в ведение ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Электроника» (Сочи).

Такое решение было принято сегодня на заседании Госсовета Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С просьбой о передаче санатория к властям Крыма обратился замгенпрокурора РФ Геннадий Лопатин. Объект передан в безвозмездное пользование без проведения торгов.

Санаторий «Электроника» получит в пользование имущество общей площадью 22,8 тыс кв. м – три спальных корпуса, клуб-столовую, административный корпус, коттедж-апартаменты, а также лифт-тоннель, морской резервуар с водозабором, дороги, теплосети, трансформаторные подстанции, вспомогательные сооружения. Общая стоимость передаваемого имущественного комплекса санатория составляет 428,1 млн рублей.

Санаторий «Руссия» славится тем, что расположен на территории великолепного старинного вечнозелёного парка «Чукурлар», который был заложен во второй половине XIX века древнейшим дворянским родом Корсаковых. Территория была подарена Корсаковым императрицей Екатериной II Великой вскоре после присоединения Крыма к России.

В украинские времена часть территории была отдана под застройку – сейчас с западной стороны над парком возвышаются корпуса высоток, возведение которых не было остановлено и после 2014 года.

Напомним, что спикером Госсовета Крыма является Владимир Константинов, бывший владелец крупнейшей на полуострове строительной компании «Консоль».