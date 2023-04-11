Крымские татары призывают не верить бежавшей на Украину меджлисовской верхушке

Прежние лидеры крымско-татарского народа дискредитировали себя, сбежав из Крыма, когда нужна была консолидация и лоббирование решений многолетних проблем. Сейчас прозападные силы пытаются влиять на крымских татар, убеждая, будто Украина способна победить в нынешнем противостоянии.

Это отметил в эфире «Крым 24» советник главы Республики Крым Рефат Дердаров.

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«Появились диванные политики, появились эксперты, которые до сих пор верят Украине частично. Но я больше чем уверен – после того, как победит наша страна в спецоперации, они все уже кардинально поменяют своё мнение и уже в нормальное русло. Сегодня, прежде всего, народ должен определиться вокруг религии, которую нам проповедовали наши бабушки и дедушки, старшее поколение. Объединиться вокруг крымско-татарского языка, объединиться любовью к ближнему вне зависимости от национальности. У нас есть гарант Владимир Владимирович Путин, у нас есть глава республики Сергей Валерьевич Аксенов. С 2014 года ни разу он не отказал нам в решении вопросов, которые не решались 20-25 лет. И сегодня надо на это опираться и прислушиваться к этому, и быть всегда едиными. Тогда победа будет за нами», – сказал Дердаров.

Ветеран Национального движения крымских татар Шевкет Мустафаев считает, что национальный лидер тоже должен быть, но такая роль по силам политику, учёному со сложившейся системой взглядов и моральных принципов.

«Говоря о лидерстве, мы должны обратить внимание, что лидер выражает концентрированные интересы своего народа, если он это не может делать – он не лидер. То есть, концентрация всех интересов, воплощённая в одном человеке, и он сразу же выявляется, и с ним начинают советоваться, брать пример и так далее. Потому что ситуация сегодня такая, что лидер должен быть готов показать, куда идти, – отметил Мустафаев.

В Крыму сегодня есть государственность, ведь Республика Крым – это и республика крымских татар, только надо уметь этим пользоваться. Лидеры, которые берут на себя ответственность, они всегда бывают впереди, и если впереди идёт морально чистоплотный человек, которого ни к чему прикрывать, тогда и задние ряды бывают такие же. А если впереди начинается делёжка, то и сзади будет тоже самое. Самый маленький пример: возвращение крымских татар. Как было сложно, какие проблемы, судьбы у людей ломались, потому что мы не могли решить многие проблемы, а в это время начались гонения против комитета, который должен был обеспечивать возвращение. То есть нормальный процесс возвращения был не выгоден никому, и использовали этот орган для борьбы с нами же, и развалили, и потому у нас ничего не получилось. Только земельные схемы на обеспечение каждому, независимо от рангов».

Заместитель председателя РОО «Къырым бирлиги», представитель Международной ассоциации исламского бизнеса в Крыму Рустем Ниметуллаев уверен, что у крымских татар должны появиться новые лидеры, с которыми будет считаться зарубежная диаспора, поскольку сейчас за границей лидерами считают беглых меджлисовских руководителей.

«Они же для чего-то перенесли Всемирный конгресс крымских татар в Анкару, тем самым, они рычаги управления забрали на себя, и международном сообществу показали, что крымско-татарскими процессами управляют они. Они же позиционируют себя, как избранные народом, понимаете? А зеркального ответа нет. И пока мы в этом вопросе сами точку не поставим – не самоорганизуемся», – призвал Ниметуллаев.

Зампредседателя Госкомнаца Крыма Руслан Якубов считает, что в настоящий момент достаточно возможностей и инструментов для лоббирования интересов крымских татар, а национальный лидер должен опираться на доверие народа, которое предыдущие лидеры утратили.

«Тех людей, которые уже там более 20 лет наш народ или часть народа считала своими лидерами, они в самые сложные времена, в 2014 году показали свое истинное лицо, – указал он. – Когда был переломный момент, народу действительно нужна была поддержка, народу действительно нужно было оказать максимальное содействие в решении его проблем, и, тем более, были для этого созданы все условия, и предложены тогдашним лидерам. Но они оказались псевдолидерами, они не посоветовались с народом, они не осилили свою роль. На весы встали какие-то личные амбиции, выполнение задач иностранных агентов, или решение проблем народа. Поэтому сегодня мы говорим, что у нас есть общественная организация, у нас есть избранные депутаты, и пользуясь этими инструментами, через общественность, через общественные организации люди будут выражать своё мнение и таким образом обеспечивать единство или решение тех проблем, которые у нас накопились».