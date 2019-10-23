Крымский мост, в который не верила Украина, проводит уникальные испытания

23.10.2019, Керчь, Максим Карпенко

В преддверии запуска движения по железнодорожной части Крымского моста строители испытывают его конструкции под тяжелой нагрузкой. Специалисты проверяют опоры и пролетные строения при помощи специального технического состава, весом порядка 2400 тонн, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Накануне по конструкции пустили два локомотива, которые тащили по 23 вагона, наполненных щебнем. Локомотивы разгонялись, а затем плавно или резко тормозили, совершали 15-минутные остановки . В это время инженеры с помощью специальных приборов и датчиков проверяли состояние элементов моста, чтобы выяснить, как они ведут себя под нагрузкой.

Напомним, 18-километровый железнодорожный мост планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Сначала по нему будут курсировать пассажирские поезда, а с лета 2020-го года будет разрешен проезд грузовых составов.

Напомним, что запуск железнодорожного сообщения должен повлиять на экономическую ситуацию в Крыму. В частности, это сделает более дешевой доставку строительных материалов на полуостров, что может сказаться на ценах на недвижимость.