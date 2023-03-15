Крымский завод «Титан» вспомнил советскую молодость и возобновил производство удобрений

Аграрии Крыма и соседних Херсонской и Запорожской областей в этом году не смогут использовать малую авиацию и дроны для обработки полей. Из хороших новостей – после 8-летнего простоя завод «Титан» возобновил работу цеха по производству удобрений.

Теперь и с точки зрения цены, и логистики – сельхозпроизводителям будет выгоднее покупать крымское, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас все, что касается использования любых летательных аппаратов для обработки полей, даже у нас в республике под определёнными ограничениями, поэтому производители используют в основном наземную технику. Проблем с доставкой удобрений больших нет, основные потоки все организованы, и производители все получают, учитывая, что наш завод «Титан» уже начал производство удобрений, которые для крымских производителей и на близлежащих территориях выгодно использовать. Но, конечно же, использование летательных аппаратов сейчас временно ограничено», – сообщила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

По ее оценке, говорить о переориентации рынка в связи с присоединением к России двух мощных аграрных регионов – преждевременно. В прошлом году продукция сельхозпредприятий Херсонщины и Приазовья обвалила цены на крымских рынках, но это не значит, что крымскую пришлось выбрасывать – в такой большой стране на любое продовольствие найдется спрос.

«Что касается конкуренции вновь присоединённых территорий. Время покажет, конечно. Спрос на нынешнюю продукцию, которую выращивают на той территории в любом случае есть. Страна у нас большая, регионов, которые ждут эту продукцию – много. Поэтому, я думаю, что время покажет, и мы уже определимся, чего нам нужно закладывать больше, чего меньше. Но, в первую очередь, конечно стоит задача обеспечить республику, и в целом страну необходимыми продуктами в полном объёме», – отметила замминистра.

Чего действительно не хватает в Крыму, так это современных складских мощностей для хранения урожая плодово-ягодной продукции, и овощной, в том числе. Единовременно сельхозпредприятия способны хранить 130 тысяч тонн, а нужно вдвое больше.

«Порядка 100 тысяч тонн, наверное, нам не хватает, потому что появилась вода, у сельхозпроизводителя есть возможность расширять площади под овощными культурами, вступают в плодоношение новые интенсивные сады с высокой урожайностью, и хотя в прошлом году урожай овощей и фруктов не был рекордным, сельхозпроизводители имели дефицит мощностей для хранения. Поэтому, понимая это и имея возможность поддержать их финансово, а существует несколько вариантов программ господдержки, мы ориентируем производителей, что при закладке своих площадей сразу планировать мощности для хранения», – добавила Зарединова.

Замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко сообщила, что на полуострове идет селекция по улучшению цигейской породы овец, которую культивируют в Крыму с советских времен. И сейчас в сотрудничестве с Херсонской областью идет скрещивание с асканийским мериносом – породой тонкорунных овец шёрстно-мясного направления.

«Мы работаем по селекции на улучшение мясо-шёрстных качеств, то есть – создаём новую породу, – уточнила Радченко. – Это уже наше сотрудничество с новой территорией, конкретно с Асканийской опытной станцией, где асканийская порода. Мы её привлекаем в скрещивание с цигейской, чтобы получить хорошее качество как мяса, так и шерсти. И второе направление, которым занимается институт очень активно – это кролиководство. Как отрасль оно утеряно, пытаемся возродить, разрабатываем программу и по кролиководству. Согласно этой программе, в Клепинино ведется работа по созданию новой породы кролика, и мы сможем в скором времени предложить новую породу крымского кролика и рекомендовать её для размножения и в частных фермерских хозяйствах».