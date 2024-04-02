Ксения Шойгу привезла помощь в Донбасс для детей и тяжелораненых участников СВО

Адресная помощь именно тем, кто в этом больше всего нуждается, к тому же фактически на передовой – в городах, где не смолкает канонада, а люди живут под постоянными обстрелами – это то, чем занимается сегодня центр гуманитарных инициатив «Орион». Председатель его Попечительского Совета Ксения Шойгу приехала вместе с гуманитарным грузом для того, чтобы лично пообщаться с местными жителями и доставить им помощь.

Гуманитарный конвой посетил в частности Макеевский городской центр физического здоровья, которому передали партию спортинвентаря. Сегодня здесь тренируются дети по 10 видам спортивных дисциплин – они получили возможность делать это в более комфортных условиях на новых тренажерах и с новыми мячами, канатами, столом для настольного тенниса.

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Далее фонд отправился в специализированный детский интернат в Зугрэсе Донецкой области. Он получил бытовую технику, садовый и хозяйственный инвентарь. Также воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья передали новые чемоданы для поездок на соревнования и танцевальные конкурсы.

«Оказалось, что дети участвуют и занимают первые места в танцевальных конкурсах. Соответственно, сейчас будем работать над тем, чтобы дать им возможность поучаствовать и в Петербурге. Я надеюсь. Что они приедут к нам в Кронштадт. Будем их очень ждать», – подчеркнула Ксения Шойгу.

Она также посетила реабилитационный центр для раненных защитников в Амвросиевке. Сегодня здесь применяются передовые восстановления здоровья пациентов – ставят на ноги даже тех, кто казался навечно прикованным к койе. Фонд «Орион» помог центру купить хозинвентарь и специальную машину для перевозки маломобильных пациентов.

«Слава Богу, что удалось ее найти, потому что это такое, достаточно специфическое оборудование. Очень рады, что мы смогли вам помочь», – отметила Шойгу.

Такие поездки на новые территории, к людям, которые живут почти на передовой, вдохновляют их и вселяют уверенность в то, что Россия не бросит в беде, считает эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам Александр Ионов.

«Эти акции очень важны, мы не должны бросать людей на освобожденных территориях, особенно в тех населенных пунктах, которые находятся близко к «серой зоне», где ввиду близкого расположения линии боевого соприкосновения невозможно провести работы по нормализации гражданской жизни, восстановления инфраструктуры и снабжения магазинов. Поэтому, безусловно, любая помощь этим людям, которые оказались в трудной ситуации, очень важна. Это доказывает, что мы понимаем суть происходящего – и за русским солдатом приходит русский волонтер, либо представитель благотворительной организации, которая помогает и оказывает адресную помощь. Что касается самой Ксении Шойгу – важно, что люди, независимо от их статуса, понимают важность и нужность этой работы, эту поддержку чувствуют непосредственно жители территорий. Это заслуживает уважения», – заявил Ионов.